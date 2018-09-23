Воскресенье, 23 Сентября 2018 20:19

АрмИнфо.В Ереване завершилось голосование на выборах в столичный Совет старейшин. В 20:00 часов по местному времени двери всех 475 избирательных участков Еревана были закрыты.

Отметим, что по положению на 17:00 часов явка на выборах составила по данным ЦИК 34, 72%.

Необходимость в досрочных выборах возникла после того, как бывший мэр города Тарон Маргарян подал в отставку. После того, как Совет старейшин не смог избрать нового мэра, правительством РА были прекращены полномочия членов Совета.

В выборах участвовали четыре блока и восемь партий. По результатам голосования первый номер списка политической силы, получившей более 50% голосов избирателей, автоматически становится мэром столицы Армении. Если же ни одна из политических сил не набрала более 50% голосов, то все фракции, вошедшие в Совет старейшин, имеют право выдвинуть своего кандидата, который должен быть избран большинством голосов членов Совета, состоящего из 65 членов. Кандидатом от партии "Наследие" является лидер партии Раффи Ованнисян. В выборах также принимают участие: блок "Луйс" с министром юстиции Артаком Зейналяном, блок "Мой шаг" с актером Айком Марутяном, партия АРФ Дашнакцутюн" представила кандидатуру Микаела Манукяна, партия "Реформисты" с режиссером Артаком Аветисяном. Блок "Ереванская общественность" представил на пост мэра архитектора Анаит Тарханян. "Передовиком" от Демократическо-либерального союза Армении стал - Геворк Сандалян. Партию "Еркир цирани" возглавляет - Заруи Постанджян. Список партии "Демократический путь" возглавил - Мануел Гаспарян, партии "Оринацеркир"- Мгер Шахгельдян, "Ереванцы" - депутат Арарат Зограбян, а партию "Процветающая Армения" - депутат Наира Зограбян.