Воскресенье, 23 Сентября 2018 20:06

АрмИнфо. Миссия "Свободный наблюдатель" подвела итоги зафиксированных ею нарушений в ходе голосования на ереванских выборах.

Так, в ереванской общине Ачапняк на участке 6/51 была зафиксирована потасовка между наблюдателями от "Процветающей Армении" и блока "Мой шаг". Члены избиркома не зафиксировали инцидент. После того, как наблюдатели вызвали Полицию, доверенное лицо ППА удалилось.

"На избирательном участке 2/48 Нор Норка доверенное лицо ППА постоянно общается с избирателями, которые после голосования подают ему знаки.

На участке 3/19 Канакер Зайтуна глава избиркома создал "нерабочие условия" для одного из наблюдателей, который в результате этого был вынужден покинуть участок.

Аналогичную "неприязнь" к наблюдателю проявил и глава избиркома участка 8/29 Шенгавитской общины",- говорится в сообщении организации.