Воскресенье, 23 Сентября 2018 19:39

АрмИнфо. По положению на 18:00 часов 23 сентября на "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении поступило 39 сообщений о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, 12 сообщений касались невозможности участия в выборах из-за наличия прописки менее 6 месяцев, 11 - недоступность участия в выборах лиц с ограниченными возможностями. "Сообщения также касались возможности участия в выборах по ID картам, неполучение оповещающей листовки и другое. По всем случаям в офисе Омбудсмена гражданам была дана надлежащая консультация", - сообщили в офисе Омбудсмена, добавив, что на "горячую линию" также поступило сообщение от гражданина о том, что он вчера вечером был доставлен в полицейский участок на Маштоца по подозрению в подкупе избирателей, где его продержали до 06:00 часов утра. В офисе защитника прав человека проводится расследование по этому вопросу. Также офис Омбудсмена проинформировал, что к ним также обратилась депутат Национального собрания, кандидат в мэры Еревана Наира Зограбян.

Напомним, что номера "Горячей линии" Омбудсмена 116 или (096)

116100.