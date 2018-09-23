Воскресенье, 23 Сентября 2018 19:10

АрмИнфо.По положению на 18:00 часов 23 сентября в Полицию Армении поступило 54 сообщения о нарушениях в ходе выборов в столичный Совет старейшин.

Как сообщили АрмИнфо в Полиции РА, 6 сообщений поступило о дачи избирательной взятки, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или ограничении свободы волеизъявления избирателя; 1 - о препятствовании реализации избирательного права, препятствовании работе избирательных комиссий или осуществлению полномочий лиц, участвующих в выборах; 1 - о препятствовании деятельности журналиста; 8 - о попытке голосования более одного раза или за другого гражданина, 3- о нарушении тайны голосования, 15 - о неточностях в избирательных списках, 20 - другое.

В Полиции РА подчеркнули, что по всем сообщениям осуществляются проверк