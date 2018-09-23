Воскресенье, 23 Сентября 2018 18:57

АрмИнфо. Министры иностранных дел Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров проведут двустороннюю встречу на полях 73- й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, на полях саммит также пройдет совещание глав внешнеполитических ведомств формата ОДКБ.

Отметим, что 73-я сессии Генеральной Ассамблеи ООН начала свою работу 19 сентября. На повестке дня сессии - 175 вопросов, в том числе из таких сфер как: международная безопасность, разоружение, устойчивое развитие, гуманитарная помощь, содействие правосудию и развитие международного права. На церемонии открытия 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН присутствовал генеральный секретарь организации. Антониу Гутерриш обратился к гостям и обратил внимание на важность международного сотрудничества.

В рамках сессии состоятся и политические дебаты, во время которых лидеры государств- членов ООН выступят с речью. Среди них будет премьер-министр Армении Никол Пашинян.