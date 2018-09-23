Воскресенье, 23 Сентября 2018 18:57

АрмИнфо.Заявление Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова касательно обстановки на армяно-азербайджанской государственной границе вызвало гнев Баку.

В МИД Азербайджана охарактеризовали заявление Генсека ОДКБ как необоснованное и неуместное. "Генеральный секретарь ОДКБ, говоря о ситуации на армяно- азербайджанской границе, злоупотребляет своими служебными полномочиями и выходит за рамки мандата организации. Заявление генсека, имеющего армянское гражданство, является субъективным и предвзятым и противоречит позиции стран - членов организации, за исключением Армении, относительно конфликта", - говорится в заявлении МИД АР.

В Баку также попытались обвинить Хачатурова в умалчивании фактов обстрела азербайджанских территорий со стороны ВС Армении.

В МИД Азербайджана также заверили, что причиной напряженности на линии соприкосновения войск и вдоль всей армяно-азербайджанской госграницы является "продолжающаяся оккупация территории Азербайджана".

Ранее, Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров выступил с заявлением в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. "Выражаем серьезную озабоченность в связи с участившимися в последнее время случаями обстрела армяно-азербайджанской государственной границы, а также расположенных вдоль неё приграничных населённых пунктов и гражданских объектов Республики Армения, которые привели к человеческим жертвам. Убеждены, что воинственная риторика ведет к новому витку напряженности обстановки и подрывает усилия Минской группы ОБСЕ. Принимая во внимание информацию постоянного и полномочного представителя Армении при ОДКБ, представленную в ходе заседания Постоянного совета 21 сентября с.г., призываем к прекращению обстрелов и эскалации напряженности в зоне ответственности ОДКБ с целью недопущения нарастания угрозы безопасности государства - члена ОДКБ - Республики Армения", - отмечалось в заявлении Хачатурова.