Воскресенье, 23 Сентября 2018 18:52

АрмИнфо. По положению на 17.00 на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 294,534 избирателей, что составляет 34,72% от общего числа жителей столицы Армении, имеющих право голоса. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РА.

Согласно источнику, всего правом голоса обладают 843343 жителей Еревана. Наибольшую активность проявили жители столичной общины Аван, где проголосовали 37,91% избирателей, а наименьшую - общины Эребуни - 32,16%.

В столице Армении 23 сентября стартовали внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана. В выборах участвуют четыре блока и восемь партий.