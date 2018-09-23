|По положению на 20:00 часов в Полицию Армении поступило 84 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Старший советник по делам России в Госдепе США может стать новым послом США в Армении
|Явка избирателей на ереванских выборах составила 43,65%
|По положению на 20:00 часов в СК Армении поступило 23 материала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Прокуратура Еревана направила три дела по фактам обнародования проголосованных избирательных бюллетеней в Следственный Комитет
|В Ереване завершилось голосование на выборах в столичный Совет старейшин
|Наблюдательские миссии продолжают фиксировать незначительные нарушения на ереванских выборах
|По положению на 18:00 часов на "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении поступило 39 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 18:00 часов в Полицию Армении поступило 54 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Главы МИД Армении и России встретятся в Нью-Йорке
|Заявление Генсека ОДКБ касательно обстановки на армяно-азербайджанской госгранице вызвало гнев Баку
|По положению на 17:00 явка избирателей на ереванских выборах составила 34,72%
|В предвыборном штабе партии "Процветающая Армения" было применено насилие в отношении сотрудников полиции
|На 17 из 95 наблюдаемых избирательных участков были зафиксированы нарушения.
|На 15.00 в полицию поступило 33 сигнала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Никол Пашинян объяснил невысокую явку на выборах отсутствием подвоза к избирательным участкам <своего> электората
|Прокуратура Еревана возбудила уголовное дело по факту дачи и получения предвыборной взятки
|Офис омбудсмена: Фотографировать и распространять снимки избирательных бюллетеней запрещено и наказуемо законом
|Второй президент Армении не примет участия в выборах в Совет старейшин Еревана
|К 14 часам на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 23,72% избирателей, имеющих право голоса
|Артур Ванецян об иске Седрака Кочаряна: Я улыбнусь по данному поводу
|Айк Марутян: Я проголосовал за светлое будущее Еревана
|Наира Зограбян: Полиция не сможет представить доказательства об избирательных взятках ППА по одной простой причине - подкупа избирателей не было
|Юристы ППА готовят административное производство в отношении Даниэля Иоаннисяна
|Бако Саакян посмертно наградил военнослужащего Армии обороны Арцаха
|Анаит Тарханян: выборы в Совет старейшин Еревана станут поворотными для всего общества
|Заруи Постанджян: Нам нужна национальная консолидация, а не разделение народа на отдельные группы или полюсы
|По положению на 12:00 в полицию Армении поступило 10 сигналов о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Кандидат в мэры: Я проголосовал во имя блестящего будущего Еревана
|Омбудсмен Армении направил представленные Наирой Зограбян документы генпрокурору
|Около 160 наблюдателей из наблюдательной миссии «Очевидцы» проводят мониторинг на выборах Совета старейшин Еревана
|Наира Зограбян: Я отдала свой голос за благоустроенный и устойчивый Ереван
|Кандидат в мэры Еревана от блока "Луйс" на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовал за справедливое и эффективное управление столицей Армении
|По данным на 11.00 в голосовании по выборам в Совет старейшин проголосовали 9,39% от всех лиц, имеющих право голоса
|Ара Баблоян проголосовал <за развитие Еревана>
|Кандидат от АРФД: активное участие премьер-министра в агитационных предвыборных собраниях является прямым использованием административного ресурса
|В ЦИК пока не поступало жалоб относительно выборов в Совет старейшин
|Тигран Мукучян: ЦИК Армении будет публиковать бюллетени об участии в голосовании по выборам в Совет старейшин Еревана с 3-часовой периодичностью
|74-х летний гражданин составлял списки лиц, которым обещал по 50.000 драмов за по голос
|Кандидат в мэры: Выборы в Совет старейшин Еревана очень важны с точки зрения их проведения без предвыборных взяток и фальсификаций
|Глава СНБ: мэром Еревана по итогам выборов станет кандидат от народа
|Сотрудники Аппарата омбудсмена осуществляют независимое наблюдение за процессом выборов в мэрию Еревана
|Президент Армении стал главным докладчиком на ежегодном саммите Summit of Minds
|В.Осипян: Действия полиции в столичной общине Ачапняк носили законный характер
|Премьер-министр РА Никол Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с терактом в городе Ахваз
|Раффи Ованнисян: Я проголосовал за достойное, передовое будущее Еревана
|Премьер-министр Армении с рабочим визитом отбыл в США
|В связи с проведением выборов в Совет старейшин Еревана приказом председателя Следственного комитета Армении создана рабочая группа
|Премьер-министр РА: В Армении больше не будет выборов, судьба которых решалась в кабинетах
|В столице Армении стартовали внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана
|Никол Пашинян поздравил граждан Армении с Днем независимости
|Генсек ОДКБ о ситуации на армяно-азербайджанской госгранице: воинственная риторика ведет к новому витку напряженности и подрывает усилия МГ ОБСЕ
|Ара Баблоян: «Каждый из нас должен вносить свой вклад в строительство родины нашей мечты»
|В Минобороны убеждены: Осуществление гуманитарной миссии в Сирии не втянет Армению в конфликт
|Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная
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|Баблоян: Мы не имеем права разделять общество на своих и чужих
|Бако Саакян поздравил Никола Пашинян в связи с праздником Дня независимости
АрмИнфо. По положению на 17.00 на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 294,534 избирателей, что составляет 34,72% от общего числа жителей столицы Армении, имеющих право голоса. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РА.
Согласно источнику, всего правом голоса обладают 843343 жителей Еревана. Наибольшую активность проявили жители столичной общины Аван, где проголосовали 37,91% избирателей, а наименьшую - общины Эребуни - 32,16%.
В столице Армении 23 сентября стартовали внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана. В выборах участвуют четыре блока и восемь партий.
|По положению на 20:00 часов в Полицию Армении поступило 84 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Старший советник по делам России в Госдепе США может стать новым послом США в Армении
|Явка избирателей на ереванских выборах составила 43,65%
|По положению на 20:00 часов в СК Армении поступило 23 материала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Прокуратура Еревана направила три дела по фактам обнародования проголосованных избирательных бюллетеней в Следственный Комитет
|В Ереване завершилось голосование на выборах в столичный Совет старейшин
|Наблюдательские миссии продолжают фиксировать незначительные нарушения на ереванских выборах
|По положению на 18:00 часов на "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении поступило 39 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 18:00 часов в Полицию Армении поступило 54 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Главы МИД Армении и России встретятся в Нью-Йорке
|Заявление Генсека ОДКБ касательно обстановки на армяно-азербайджанской госгранице вызвало гнев Баку
|По положению на 17:00 явка избирателей на ереванских выборах составила 34,72%
|В предвыборном штабе партии "Процветающая Армения" было применено насилие в отношении сотрудников полиции
|На 17 из 95 наблюдаемых избирательных участков были зафиксированы нарушения.
|На 15.00 в полицию поступило 33 сигнала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Никол Пашинян объяснил невысокую явку на выборах отсутствием подвоза к избирательным участкам <своего> электората
|Прокуратура Еревана возбудила уголовное дело по факту дачи и получения предвыборной взятки
|Офис омбудсмена: Фотографировать и распространять снимки избирательных бюллетеней запрещено и наказуемо законом
|Второй президент Армении не примет участия в выборах в Совет старейшин Еревана
|К 14 часам на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 23,72% избирателей, имеющих право голоса
|Артур Ванецян об иске Седрака Кочаряна: Я улыбнусь по данному поводу
|Айк Марутян: Я проголосовал за светлое будущее Еревана
|Наира Зограбян: Полиция не сможет представить доказательства об избирательных взятках ППА по одной простой причине - подкупа избирателей не было
|Юристы ППА готовят административное производство в отношении Даниэля Иоаннисяна
|Бако Саакян посмертно наградил военнослужащего Армии обороны Арцаха
|Анаит Тарханян: выборы в Совет старейшин Еревана станут поворотными для всего общества
|Заруи Постанджян: Нам нужна национальная консолидация, а не разделение народа на отдельные группы или полюсы
|По положению на 12:00 в полицию Армении поступило 10 сигналов о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Кандидат в мэры: Я проголосовал во имя блестящего будущего Еревана
|Омбудсмен Армении направил представленные Наирой Зограбян документы генпрокурору
|Около 160 наблюдателей из наблюдательной миссии «Очевидцы» проводят мониторинг на выборах Совета старейшин Еревана
|Наира Зограбян: Я отдала свой голос за благоустроенный и устойчивый Ереван
|Кандидат в мэры Еревана от блока "Луйс" на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовал за справедливое и эффективное управление столицей Армении
|По данным на 11.00 в голосовании по выборам в Совет старейшин проголосовали 9,39% от всех лиц, имеющих право голоса
|Ара Баблоян проголосовал <за развитие Еревана>
|Кандидат от АРФД: активное участие премьер-министра в агитационных предвыборных собраниях является прямым использованием административного ресурса
|В ЦИК пока не поступало жалоб относительно выборов в Совет старейшин
|Тигран Мукучян: ЦИК Армении будет публиковать бюллетени об участии в голосовании по выборам в Совет старейшин Еревана с 3-часовой периодичностью
|74-х летний гражданин составлял списки лиц, которым обещал по 50.000 драмов за по голос
|Кандидат в мэры: Выборы в Совет старейшин Еревана очень важны с точки зрения их проведения без предвыборных взяток и фальсификаций
|Глава СНБ: мэром Еревана по итогам выборов станет кандидат от народа
|Сотрудники Аппарата омбудсмена осуществляют независимое наблюдение за процессом выборов в мэрию Еревана
|Президент Армении стал главным докладчиком на ежегодном саммите Summit of Minds
|В.Осипян: Действия полиции в столичной общине Ачапняк носили законный характер
|Премьер-министр РА Никол Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с терактом в городе Ахваз
|Раффи Ованнисян: Я проголосовал за достойное, передовое будущее Еревана
|Премьер-министр Армении с рабочим визитом отбыл в США
|В связи с проведением выборов в Совет старейшин Еревана приказом председателя Следственного комитета Армении создана рабочая группа
|Премьер-министр РА: В Армении больше не будет выборов, судьба которых решалась в кабинетах
|В столице Армении стартовали внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана
|Никол Пашинян поздравил граждан Армении с Днем независимости
|Генсек ОДКБ о ситуации на армяно-азербайджанской госгранице: воинственная риторика ведет к новому витку напряженности и подрывает усилия МГ ОБСЕ
|Ара Баблоян: «Каждый из нас должен вносить свой вклад в строительство родины нашей мечты»
|В Минобороны убеждены: Осуществление гуманитарной миссии в Сирии не втянет Армению в конфликт
|Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная
|Баблоян: Роспуск парламента не может быть результатом мнения или желания одного человека
|Лидеры зарубежных государств продолжают направлять поздравления Армену Саркисяну по случаю Дня Независимости Армении
|Баблоян: Мы не имеем права разделять общество на своих и чужих
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