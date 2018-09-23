Воскресенье, 23 Сентября 2018 18:50

АрмИнфо. В следственном комитете Армении проводится расследование по выявлению обстоятельств инцидента, произошедшего в штабе партии "Процветающая Армения". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно источнику, 22 сентября 2018 года в районе 18:00 был осуществлен осмотр предвыборного штаба партии "Процветающая Армения", по адресу Башинджагяна 188/5. После чего, в районе 19:10 координатор работ данного штаба Г.Г. призвал людей собравшихся у дверей штаба ворваться внутрь, все разбить, а также забрать видеокамеры. Более того, Г.Г. спровоцировал потасовку, а также повредил одну из створок входной двери, в результате чего, у 30-40 людей, находящихся во дворе, появилась возможность войти внутрь, что они и сделали. После чего, данные лица применили насилие в отношении сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по 316 статье УК РА. Предварительное следствие продолжается