Воскресенье, 23 Сентября 2018 18:49

АрмИнфо.На 17 из 95 наблюдаемых избирательных участков были зафиксированы нарушения ИК РА. В 8 избирательных участках было зафиксировано присутствие полицейского в кабине голосования вместе с избирателем. Об этом сообщает альянс <Независимых наблюдателей>.

Так, на избирательном участке 9/55 административного округа Кентрон, наблюдатель заметил, что один из представителей партии <Дашнакцутю?н> покинул участок и от неизвестного лица получил деньги. Наблюдатель сообщил председателю комиссии об инциденте, но тот отказался регистрировать его.

Зафиксированы нарушения в избирательном участке 6/26 в административном округе Ачапняк, где доверенное лицо от партии <Процветающая Армения> отказался надевать бейдж, угрожал наблюдателю за предупреждение и неоднократно покидал участок.

На избирательном участке 9/2 административного округа Норк-Мараш, три члена партии <Процветающая Армения> пытались угостить чем то членов избирательной комиссии. На стене избирательного участка 4/29 административного района Арабкир, был прикреплен плакат блока <Люйс>. Председатель Комиссии был проинформирован об инциденте, после чего плакат был удален, инцидент был зафиксирован.

Также зафиксированы нарушения на избирательном участке 4/1 в административном округе Арабкир, в 10/8 избирательном участке округа Эребуни и на других участках.

Как сообщает альянс <Независимых наблюдателей>, ниже по ссылке отмечены красным избирательные участки, где были зафиксированы нарушения. http://hcav.am/indobs-at1345/