Воскресенье, 23 Сентября 2018 18:47

АрмИнфо.По положению 15:00 23 сентября, в полицию поступило 33 сигнала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана. Об этом сообщает пресс-служба Полиции РА.

Один сигнал касается попытки даче взятки избирателям и получении взятки, еще один сигнал поступил о препятствии деятельности избирательной комиссии и еще один по поводу воспрепятствования работы журналистов. Четыре сигнала полиция получила по поводу попытки голосования за других лиц или же многократного голосования, три сигнала о нарушении тайны голосования, девять сигналов касаются неточностей в избирательных списках и еще четырнадцать связаны с другими нарушениями. Полиция Армении осуществляет проверки по данным сигналам.