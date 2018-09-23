Воскресенье, 23 Сентября 2018 18:46

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян находящийся на пути в Нью-Йорк, в ходе фейсбуковского прямого эфира из Парижа прокомментировал сравнительно низкую явку на продолжающихся в Ереване выборах в Совет старейшин.

По словам Пашиняна, невысокая явка обусловлена тем, что в отличие от прошлых муниципальных выборов, на этих выборах людей не подвозят к избирательным участкам на организованном для электората транспорте. "По сравнению с прошлыми выборами в Совет старейшин Еревана, которые прошли в прошлом году, показатель активности снизился немного - на 1-2 процента. Это, пожалуй, объясняется тем, что на этих выборах людей на <Газелях> и автобусах не привозят на избирательные участки",

- заявил он, выразив надежду на то, что избиратели всё равно придут на участки. "Это уникальные выборы, и они уникальны тем, что именно выбор людей повлияет на результат", - заявил Пашинян.

Вместе с тем, премьер выразил уверенность, что сам электоральный процесс, а также подсчёт голосов пройдут в атмосфере любви и терпимости. Как указал Пашинян, органы правопорядка всё равно находятся начеку и продолжают выполнять свою работу.

Отметим, что согласно ЦИК, по положению на 14:00 на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовало 23,72% избирателей от общего числа избирателей или 201 268 человек. В целом в избирательный регистр столицы включены 848 343 жителя столицы. На выборах 14 мая 2017 года этот показатель на то же время составлял 25,4%.