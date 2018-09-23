Воскресенье, 23 Сентября 2018 16:44

АрмИнфо.Офис омбудсмена Армении обнаружил в социальных сетях публикации, в которых избирателей обязывают или призывают фотографировать свои избирательные бюллетени, тем самым доказывая конкретный результат голосования. Как сообщает пресс-служба офиса омбудсмена, подобная практика является нарушением избирательных прав и преследуется по закону.

Офис омбудсмена считает целесообразным напомнить всем гражданам, что это прямое нарушение тайны голосования. Такого типа деяния наказываются штрафами в размере от 500 тыс. до 700 тыс. драмов или лишением свободы сроком от 2 до 5 лет>, - отмечено в источнике.