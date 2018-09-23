Воскресенье, 23 Сентября 2018 16:42

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян не примет участия в выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом радио "Азатутюн" сообщили в офисе экс-президента.

Согласно источнику, поскольку Роберт Кочарян является подследственным лицом, его паспорт находится в правоохранительных органах, и он не имеет возможности высказать своей позиции.

Отметим, что Роберт Кочарян проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела по событиям 1 марта 2008 года. Ему инкриминируется свержение Конституционного строя. На днях решением Апелляционного суда Кочарян был освобожден из-под ареста на основании предписываемого Конституцией РА главам государств иммунитета. Однако генпрокуратура Армении обратился в кассационный суд с целью пересмотра решения суда второй инстанции.

Пока также остается неясным вопрос о возможности участия в голосовании первого и третьего президентов - Левона Тер-Петросяна и Сержа Саргсяна.