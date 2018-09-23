Воскресенье, 23 Сентября 2018 15:26

АрмИнфо. По положению на 14.00 на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 201268 избирателей, что составляет 23,72% от общего числа жителей столицы Армении, имеющих право голоса. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РА.

Согласно источнику, всего правом голоса обладают 843343 жителей Еревана. Наибольшую активность проявили жители столичной общины Давидашен, где проголосовали 25,98% избирателей, а наименьшую - общины Центр - 21,5%. В среднем, голоса избирателей колеблются в пределах 24-25%.

В столице Армении 23 сентября стартовали внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана. В выборах участвуют четыре блока и восемь партий. По результатам голосования первый номер списка политической силы, получившей более 50% голосов избирателей, автоматически становится мэром столицы Армении. Если же ни одна из политических сил не набрала более 50% голосов, то все фракции, вошедшие в Совет старейшин, имеют право выдвинуть своего кандидата, который должен быть избран большинством голосов членов Совета, состоящего из 65 членов.