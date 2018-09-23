Воскресенье, 23 Сентября 2018 15:14

АрмИнфо. "Я улыбнусь по данному поводу",- заявил 23 сентября директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян, комментируя иск, поданный в суд на него сыном второго президента РА Роберта Кочаряна - Седраком Кочаряном.

Ванецян не стал комментировать, обоснован ли иск против него, отметив, что ответ на этот вопрос даст суд. "Суд все рассмотрит и

вынесет решение. Не хочу ничего говорить сейчас, чтоб не создалось впечатления, будто я воздействую на процесс", - заявил Артур Ванецян.

Накануне сообщалось, что сын второго президента Армении Роберта Кочаряна - Седрак Кочарян, подал в суд иск против директора СНБ РА, президента Федерации футбола Артура Ванецяна. Как сообщает судебная информационная система, истец потребовал выплатить компенсацию за клевету и публично опровергнуть заявление. При этом, не указывается о каком заявлении речь идет.

Ранее, 11 сентября, Ванецян во время пресс-конференции заявил о том, что против Роберта Кочаряна возбуждено новое уголовное дело по факту приобретения семьей Кочаряна гостиницы "Конгресс" за взятку в $6 млн. Он также сообщил, что уголовное дело возбуждено по факту отмывания денег. Тем не менее, на днях, глава СНБ прояснил ряд сделанных им ранее заявлений о Кочаряне, представив их как "следствие быстрой манеры речи". "Я хочу внести лишь одну поправку: в ходе пресс-конференции я заявил о взятке в 6 млн. Помните? Это было "результатом быстрой манеры речи". Речь не о взятке, а о добытых преступным путем средств", - заявил Ванецян.