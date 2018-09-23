Воскресенье, 23 Сентября 2018 15:07

АрмИнфо.Я проголосовал за светлое будущее Еревана, - заявил в беседе с журналистами известный актер, кандидат в мэры Еревана от блока “Мой шаг” Айк Марутян.

В беседе с журналистами на вопрос о том, за кого же именно, по его мнению, намерены голосовать граждане Армении - за Айка Марутяна, как личность, или как за кандидата от блока “Мой шаг”, Марутян заявил, что «политика является командным процессом, и голосуя за меня, вы голосуете за всю команду, а в команде участвуем все мы. Все решают именно избиратели, и данный вопрос следует адресовать избирателю, а не мне».

Отвечая на вопрос о том, что в ходе предвыборной агитации за него активно участвовал также премьер-министр Армении, и не является это “использованием ресурса премьер-министра” Марутян заявил: “Премьер-министр Никол Пашинян является главой партии “Гражданский договор”. И он имеет право участвовать в предвыборной агитации столько, сколько сочтет нужным”. Что касается того, что другие кандидаты от партии, например Ален Симонян, Сасун Микаелян не участвовали в перевыборной агитации, то Марутян заметил, что это их личное решение.

Что касается угроз, поступавших в адрес других кандидатов, Марутян заявил, что он не имеет об этих случаях никакой информации. “Если честно, у меня нет информации о данных угрозах, подробности по данному делу можно узнать у полиции. Однако хочу заметить, что в отношении нашего блока очень часто использовался черный PR. Но хочу заметить, что в ходе предвыборной кампании так и должно быть, это вполне нормальный процесс. Да страсти накаляются, агитация идет полным ходом, а после выборов, думаю, напряжение спадет”, - заявил Марутян. При этом он подчеркнул, что каждый кандидат может и должен утверждать, что именно его политическая сила победит.

Марутян отметил, что самым важным для него является благополучие Еревана. “Я, и представители нашего блока готовы работать в любом формате. Для нас самым важным является благополучие и процветание нашей столицы, каким путем это мы этого достигнем не важно. Во благо нашего Еревана мы готовы сотрудничать с различными политическими силами”, - подчеркнул кандидат в мэры.

На вопрос относительно того, что может Марутян сказать о том, что к нему в ходе предвыборной кампании присоединялись представители РПА, кандидат в мэры заявил: “Я не знаю, кто именно присоединялся к нам, когда мы агитировали граждан. Неужели вы думаете, что я знаю всех, кто присоединялся к нам в ходе агитации или на митингах? Более того, я не имею права позволять или запрещать кому-то присоединяться к нам”, - подчеркнул актер. Относительно того, считает ли Марутян, что за ППА стоит Роберт Кочарян, последний заметил, что подобных фактов у него нет.

Кандидат в мэры заявил, что главной проблемой Еревана на данный момент является проблема мусора, которой он намерен заняться. Марутян также заметил, что 14 лет назад он получил возможность жить за рубежом, но все это время он проживал в Ереване, и останется жить здесь, так как считает столицу Армении лучшим городом на земле.

Актер заявил, что есть силы, которые пытались препятствовать прозрачности выборов, однако, не стал отмечать, кто именно. Марутян также заверил, что он будет следить за тем, чтобы выборы прошли без нарушений. Кандидат в мэры Еревана также заявил, что он готов поздравить любого кандидата, который победит, так как за последние 23 года это первые справедливые и свободные выборы в Армении.

Напомним, что необходимость в досрочных выборах возникла после того, как бывший мэр города республиканец Тарон Маргарян подал в отставку. После того, как Совет старейшин не смог избрать нового мэра, правительством РА были прекращены полномочия членов Совета.

Для проведения выборов сегодня с 08.00 открылись все 475 избирательных участков. Голосование продлится до 20.00. В выборах участвуют четыре блока и восемь партий. По результатам голосования первый номер списка политической силы, получившей более 50% голосов избирателей, автоматически становится мэром столицы Армении. Если же ни одна из политических сил не наберет свыше 50% голосов, то все фракции, вошедшие в Совет старейшин, получают право выдвинуть своего кандидата, который должен быть избран тайным голосованием большинством голосов членов Совета, состоящего из 65 членов.