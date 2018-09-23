Воскресенье, 23 Сентября 2018 14:53

АрмИнфо. «В течение 12 дневной агитационной компании, партии «Процветающая Армения» (ППА) в Полицию поступали сигналы о том, что якобы активисты ППА раздавали избирательные взятки», - сказала журналистам, прибывшая на избирательный участок Еревана 4/35 кандидат в мэры Еревана от ППА Наира Зограбян.

«Свыше 300 наших активистов регулярно оказывались в полицейских участках разных административных округов Еревана. Однако подобные сигналы, поступавшие в Полицию, не подтвердились по одной простой причине – подкупа избирателей не было и не будет», - подчеркнула она.

В этом ключе Н. Зограбян обратилась к правоохранительным органам, в частности, к начальнику Полиции Армении Валерию Осипяну призвать к уголовной ответственности тех, кто распространял ложную информацию о ППА. «Хотя я думаю, что подобных лиц на самом деле и не было вовсе, так как я сама неоднократно была в участках, где рядовые полицейские говорили мне о том, за этими сигналами ничего нет, но они вынуждены реагировать ввиду своих служебных обязанностей. Поэтому, я полагаю, что здесь преследовалась одна цель – нарушить работу нашей команды», - сказала Зограбян.

В случае если не будут найдены лица, распространявшие клевету в адрес активистов ППА, по словам Н. Зограбян, партия будет вынуждена выступить с заявлением о том, что работа Полиции РА несет целенаправленную политику, направленную против «Прроцветающей Армении». «Следовательно, встает вопрос – имеет ли право Валерий Осипян занимать должность начальника Полиции РА», - заявила Зограбян.