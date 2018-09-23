Воскресенье, 23 Сентября 2018 14:42

АрмИнфо. В день тишины, 22 сентября, было зафиксировано грубое нарушение Избирательного кодекса РА, что связано с созванной секретарем комиссии по реформе ИК при главе Правительства Армении Даниелем Иоаннисяном пресс-конференции, в ходе которой была проведена антиагитация в отношении партии Процветающая Армения. Об этом в беседе с журналистами 23 сентября на избирательном участке Еревана 4/35 заявила кандидат в мэры Еревана от ППА Наира Зограбян.

Она подчеркнула, что сегодня ППА намерена обратиться в Административный суд для обжалования действий Иоаннисяна, а юристы Партии уже готовят административное производство в отношении секретаря комиссии по реформе ИК. В случае с Иоаннисяном, по мнению Н. Зограбян, имело место столкновение интересов, поскольку он является секретарем комиссии по реформе ИК при главе Правительства РА.

«Поскольку мы живем в новой Армении, то будем последовательны и призовем к ответственности перед законом абсолютно всех без исключения. В ходе пресс-конференции Иоаннисян говорил о нарушениях с нашей стороны каких-то статей Налогового кодекса, озвучивая не совсем понятные юридические заключения, которые в день тишины являются явной антиагитацией в отношении нашей партии», - заключила она.