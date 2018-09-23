Воскресенье, 23 Сентября 2018 14:13

АрмИнфо. Сегодняшние выборы будут поворотными для всего общества, заявила в беседе с журналистами кандидат в мэры Еревана от блока партий "Общественность Еревана" Анаит Тарханян. На избирательном участке 9/59 в Ереване Тарханян проголосовала за ереванцев и за будущий зеленый и обустроенный город, за то, чтобы общее будущее жителей столицы было таким, каким они себе его представляют.

По словам кандидата в мэры, она связывает большие надежды с этими выборами, поскольку они станут поворотными для всего общества. "Сегодня праздник, очень важный день. Это первые выборы после революции, и они станут большим событием в жизни каждого из нас. У всех ереванцев есть возможность сделать выбор в соответствии со своими предпочтениями", - сказала Тарханян. При этом она призвала всех ереванцев прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Коснувшись фальсификаций, кандидат в мэры Еревана предложила к этому вернуться завтра, сообщив, что они собираются выступить с заявлением в связи с этим. Сегодня же, чтобы не создавать излишнюю напряженность, просто нужно идти на голосование. "Пока ни одного сигнала не получили, уверены, что не получим и до конца дня. Я всех призываю оставаться в пределах правовых норм, не нарушать избирательное право", - заявила Анаит Тарханян.

Для голосования на выборах в Совет старейшин Еревана открыты 475 избирательных участков. В выборах участвуют 12 партий и предвыборных блоков, которые представлены пропорциональными списками кандидатов. Кандидат, чья партия или блок сможет получить больше половины голосов, автоматически станет градоначальником. Если ни одной партии или блоку не удастся получить такое количество голосов, то мэра Еревана тайным голосованием будет избирать Совет старейшин, состоящий из 65 членов и сформированный по результатам голосования. За ходом выборов следят более 500 наблюдателей. Голосование продлится до 20:00 по ереванскому времени.