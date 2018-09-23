Воскресенье, 23 Сентября 2018 13:51

АрмИнфо.На сегодня революция в Армении полностью не завершена, а выборы в Совет старейшин Еревана станут своеобразным экзаменом для новой власти. Об этом заявил кандидат в мэры Еревана от партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян сегодня в ходе голосования в Совет старейшин на избирательном участке 4/08.

Как считает Постанджян, нынешние выборы можно оценивать одновременно как продуктивные, так и не очень. По ее словам, в то время как всем политическим силам был дан шанс выразить свои взгляды по выводу Еревана из незавидного состояния, начали звучать лишь взаимные обвинения. "Перед нами стоит задача сплочения народа и консолидации политических сил",- заявила она, подчеркнув, что для многих Ереван стал испытательным полигоном, в то время как все должны служить общей цели и на благо столицы.

Успех предстоящей работы новых властей, как отметила кандидат в мэры, будет заключаться в разнообразии политических сил и консолидации всего народа. "На сегодня страна до того разрушена, что для ее восстановления требуется не только время, но и участие всех политических сил>, - отметила Постанджян. В данном контексте, как считает лидер партии, весь национальный потенциал, как внутри страны, так и вне ее, должен быть вовлечен в этот процесс, и это не дело одного человека или одной отдельной группы.

Говоря о своих ожиданиях от текущих выборов, Постанджян заявила, что партия "Еркир Цирани" готова приветствовать кандидата, получившего вотум доверия народа, и после требовать результатов от мэра города. Что касается нарушений в ходе агиткампании партий, то, по словам лидера "Еркир Цирани", она слышала о раздаче взяток, но на данном этапе воздерживается от оценок. Процесс раздачи и получения взяток должны расследовать правоохранительные органы, отметила она, а при подтверждении фактов подкупа голосов, им однозначно должна быть дана правовая оценка.

Отметим, что в настоящее время проходят выборы в Совет старейшин Еревана. В выборах участвуют 12 партий и предвыборных блоков, которые представлены пропорциональными списками кандидатов. Кандидатами в мэры города являются первые номера этих списков, а именно: Айк Марутян (блок <Мой шаг>), Артак Зейналян (блок <Луйс>), Наира Зограбян (партия <Процветающая Армения>), Анаит Тарханян (блок <Общественность Еревана>), Арарат Зурабян (блок <Ереванцы>), Заруи Постанджян (партия <Еркир цирани>), Раффи Ованнисян (партия <Наследие>), Микаел Манукян (партия АРФ <Дашнакцутюн>), Геворк Овсепян (партия <Айк>), Артак Аветян (Партия реформистов), Мгер Шахгельдян (партия <Оринац еркир>) и Мануэль Гаспарян (партия <Демократический путь>).