Воскресенье, 23 Сентября 2018 13:45

АрмИнфо.По положению на 12:00 дня, 23-го сентября в полицию Армении поступило 10 сигналов о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана.

Как сообщает пресс-служба полиции, один из сигналов касается препятствия деятельности журналиста, еще один сигнал поступил о голосовании за других лиц или же многократном голосовании, три сигнала поступило в связи с неточностями в избирательных списках, еще пять сигналов связаны с другими нарушениями. По данным сигналам полиция Армении осуществляет проверки.