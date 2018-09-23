Воскресенье, 23 Сентября 2018 13:30

АрмИнфо."Я проголосовал во имя блестящего будущего Еревана", - сказал журналистам кандидат в мэры Еревана от блока "Ереванцы" Арарат Зурабян по завершении голосования на избирательном участке 9/24, где проходят выборы в Совет старейшин столицы Армении.

По словам Зурабяна, сегодня избирательная кампания качественно отличается от предыдущих. "Ереванцам понятно, что механизмы, используемые ранее на этих выборах, не пройдут", - сказал кандидат. Он поздравил всех с этим днем, назвав выборы беспрецедентными, так как перед избирательными участками больше нет тех, кто был ранее, кто подтасовывал, менял бюллетени, приносил, уносил. Он уверен, что выборы пройдут хорошо и будет картина, отображающая ситуацию в Ереване.

Говоря об инциденте в общине Ачапняк, политик заявил, что полиция не должна давать повода для разглашения каждого непроверенного звонка. Он считает, что произошло недоразумение, так как очевидно, что все силы четко понимали, что на этих выборах взятки не пройдут. "И об этом знал каждый блок, партия, кандидат", - заявил Арарат Зурабян, отметив, что все это немного "испортило атмосферу", а этого бы он не хотел.

В столице Армении 23 сентября стартовали внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана. В выборах участвуют четыре блока и восемь партий. По результатам голосования первый номер списка политической силы, получившей более 50% голосов избирателей, автоматически становится мэром столицы Армении. Если же ни одна из политических сил не набрала более 50% голосов, то все фракции, вошедшие в Совет старейшин, имеют право выдвинуть своего кандидата, который должен быть избран большинством голосов членов Совета, состоящего из 65 членов.