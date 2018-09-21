Пятница, 21 Сентября 2018 23:13

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян поздравил граждан Армении с Днем независимости. Как сообщает пресс-служба правительства, в поздравлении премьера, в частности, говорится: «Поздравляю всех нас с Днем независимости. Сегодня мы празднуем 27-ую годовщину независимости Армении. В 1991 году в этот день народ Армении посредством референдума выразил свою волю и свои желания – политическую независимость во внешней политике, и демократию во внутренней. Все слои нашего общества выбрали этот путь, который, безусловно, был не легким, но правильным», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр отметил, что все мы помним тех, кто приближал этот долгожданный день, и сражался за свободу и независимость. При этом Пашинян заметил, что прошедшие 27 лет были как драматичными, так и героическими. «К сожалению,на этом пути были ошибки, а иногда и преступления. Но одна вещь оставалась несокрушимой- воля нашего народа. Стремление нашего народа к свободе, демократии, достоинству, независимости оставалось неизменным», - подчеркнул премьер.

Пашинян подчеркнул, что достижения в сфере государственного строительства являются нерушимыми и самым ярким подтверждением этому является революция, так как даже в эти дни политическая машина Армении продолжала работать. «Безусловно, революция является серьезным испытанием для любого государства. В то же время, наша система государственного управления нуждается в серьезных реформах, которые должны быть содержательными. Дальнейшее развитие страны невозможно без эффективной, профессиональной, ориентированной на человека системы управления», - заявил Пашинян.

Глава исполнительной власти подчеркнул, что наша страна вступила в новую эпоху и правительство несет ответственность за решение проблем, накопившихся в течение последних 27 лет. «Главными проблемами являются коррупционные схемы, которые переплетаются с государственными структурами. Вся наша государственная система повреждена, это тормозит развитие экономики. Наша задача – искоренить коррупцию, создать независимую и законную судебную систему у дать новый импульс нашей экономике» - отметил Пашинян, добавив, что каждый гражданин, который верит в свои силы может способствовать этому, создавая новые армянские бренды, которые покорят мир.

Премьер-министр также отметил, что правительство поддержит талантливых молодых бизнесменов, которые также как и правительство ответственны за построение новой экономической системы. «Говоря предприниматель нового стиля, нового поколения, я имею в виду не только тех бизнесменов, которые только появятся, но и всех тех, которые до сих пор работали или готовы работать в условиях законности, справедливой экономической конкуренции, в русле логики любви и терпимости.

В условиях постоянного диалога и сотрудничества с людьми все мы вместе должны существенно изменить экономическую структуру нашей страны, превратив Армению из аграрной, горнорудной сырьевой страны в государство, которое производит высокотехнологическую, промышленную, цифровую и технологическую продукцию», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр отметил, что самой важной задачей Армении является мирное урегулирование нагорно-карабхского вопроса. «Мы сторонники исключительно мирного решения данного вопроса и сделаем все от нас зависящее для решения данного конфликта мирным путем. Милитаристские угрозы Азербайджана не имеют перспектив, не стоит надеяться, что мы испугаемся этих угроз. Да, мы строим страну, которая верит в мирную демократию и принципы гуманизма, однако это не значит, что мы не собираемся защищать себя, нашу страну, наше будущее», - отметил Пашинян.

Затронув внешную политику, премьер-министр подчеркнул, что после революции во внешней политике Армении не произошло коренных изменений. По словам премьера, нашим главным стратегическим союзником является Россия, с которой нас связывают многовековые отношения. Пашинян подчеркнул, что правительство намерено углублять и развивать сотрудничество с Россией, как в двухстороннем, так и многостороннем формате. «Мы также будем развивать наши отношения с Европейским Союзом, США и нашими ближайшими соседями, Грузией и Ираном», - подчеркнул Пашинян.

Пашинян также отметил, что очень важным является то обстоятельство, что в 27-ую годовщину независимости в Армении царит также же воодушевление, что и в дни референдума в 1991 году. «Я желаю нам, что бы этот энтузиазм и радость, царящая в нашей стране остались здесь навсегда, и чтобы разочарование больше не возвращалось в Армению», - отметил премьер.

В заключение Пашинян также заявил, что сегодня двери Баграмяна 26 (резеденция премьер-министра - ред.) откроются, так как власть в Армении больше никогда не будет изолирована от народа. «Жители Армении впредь могут свободно входить в резеденцию премьер-министра, а в будущем и президента, и использовать как место для прогулки. Мы надеемся, что эти двери больше никогда не закроются, знаменуя тем самым, что власть в Армении принадлежит ее гражданам. Да здравствует независимость, да здравствует Республика Армении, да здравствует Республика Арцах, наши дети в независимой Армении!», - сказал премьер.

Пашинян направил поздравления всем солдатам и сотрудникам Вооруженных сил Армении. «Слава Армянской армии и армянскому солдату!», - сказал премьер.