Пятница, 21 Сентября 2018 12:52

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Ара Баблоян поздравил армянский народ с Днем Независимости Республики.

Как сообщает пресс-служба парламента, в поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие соотечественники, сегодня все мы в Армении, Арцахе и Диаспоре празднуем 27-ую годовщину Независимости Армении. За прошедшие 27 лет мы занимались строительством государства, установлением демократии и формированием гражданского общества. В то же время, Армения стала полноправным членом международного сообщества, активно участвовала в создании различных межправительственных альянсов, тем самым расширяя и укрепляя свои возможности в области экономического развития и безопасности », - подеркнул спикер.

Спикер отметил,что в 1991 году в этот день армянский народ определил будущее своей страны. Баблоян также подчеркнул, что путь к строительству нашего годударства лежал через войну, и поэтому дата 21 сентября имеет для нас особое значение. Ведь в этот день мы после многочисленных испытаний и многовековой борьбы смогли построить свободное государство. ''И сегодня у нас есть сформировавшееся демократическое общество, защищенная Родина и государство, вовлеченное в важнейшие мировые процессы. Всего этого мы достигли путем борьбы, и сегодня мы должны четко осознавать, что будущее Армении в наших руках'', - подчеркнул Баблоян.

Спикер отметил, что последние месяцы в стране прошли в напряженной внутриполитической борьбе. Однако, прошедшие 27 лет доказали, что мы преодолеваем все самые тяжелые испытания с помощью коллективной мудрости нашего народа. Баблоян выразил уверенность, что сейчас мы также сможем найти решения всех вопросов путем конструктивных дискуссий.

«Каждый из нас должен четко осознавать свое место, роль и ответственность перед Армении и и мы должны, по возможности, вносить свой вклад в строительство родины нашей мечты. Еще раз поздравляю всех нас с Днем независимости и 27-летием Декларации независимости Республики Армения. Желаю вам здоровья, мира и процветания».