Пятница, 21 Сентября 2018 12:13

АрмИнфо. Участие армянских ВС в гуманитарной миссии в Сирии соответствует национальным интересам Армении. Такое мнение выразил в беседе с журналистами министр обороны Армении Давид Тоноян.

Он также не согласился с утверждением, что участие в гуманитарной миссии в Сирии может втянуть Армению в сирийский конфликт. «Гуманитарная миссия будет осуществляться в ответ на призыв ООН. Как могут женщины-врачи или саперы оказаться втянуты в конфликт?», - заявил Тоноян.

Напомним, что речь идет об отправке в Сирию подразделения в составе около 100 военных специалистов - врачей, саперов и личного состава для обеспечения их безопасности. Сроки отправки зависят от завершения подготовки правовой базы для дислокации и технического содействия.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии. Он добавил, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей. Позже стало известно об отправке армянских саперов и военных медиков в Сирию для участия в совместной с Россией гуманитарной операции.