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АрмИнфо. Ситуация на армяно-азербайджанской государственной границе на данный момент стабильная. Об этом 21 сентября заявил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян.
«Благодаря предпринятым со стороны ВС Армении мерам, на данный момент ситуация на границе стабильная», - заверил Тоноян.
Коснувшись гибели армянского военнослужащего-контрактника Айказа Матевосяна на передовой в Тавушской области РА, министр обороны подчеркнул, что Матевосян погиб от прицельного огня противника.
Отметим, что в последнее время Азербайджан регулярно обстреливает армяно- азербайджанскую государственную границу, в том числе и населенные пункты. На прошлой неделе от пули противника был ранен 60-лететний мирный житель приграничного села Коти, а 19 сентября смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактник ВС Армении.
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|Шармазанов: Парламент будет работать до 2022 года, хочет того Пашинян или нет
|Лидеры зарубежных государств продолжают направлять поздравления Армену Саркисяну по случаю Дня Независимости Армении
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|Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поздравил премьер-министра Армении по случаю Дня независимости
|Саркисян: Армения-Арцах-Диаспора – это единое целое в международной среде, а значит у нас больше потенциала и возможностей, чем мы можем представить
|Пашинян: Состав Парламента должен отражать волю народа
|Елизавета Вторая направила поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю Дня независимости
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|Путин: Расширение всего комплекса российско-армянских партнерских связей соответствует фундаментальным интересам братских народов
|Свитальский: Пропаганда ненависти - это серьезный вызов, так как она может убить общественный диалог
|Свитальский посоветовал развивать новый имидж Армении, сформированный после революции
|Свитальский: В Армении не должно быть место политической вендетте
|В Армении ужесточается реклама игр с выигрышем и казино
|Глава МИД: Консультации по вопросу смены генсека ОДКБ Юрия Хачатурова продолжаются
|Резиденты Beeline Startup Incubator-а выступили перед инвесторами
|Раффи Ованнисян: Итоги выборов в Совет старейшин Еревана могут стать для многих сюрпризом.
|ЕСПЧ вынес очередное решение против Армении
|Сроки внедрения в Армении идентификационных карт будут продлены на 2 года
|Зограб Мнацаканян: Армения продолжает выполнять свои функции в ОДКБ, вне зависимости от того, будет реакция с ее стороны или нет
|Премьер-министр РА: Недопустимо, когда казино и игры с выигрышем являются локомотивом развития отечественной экономики
|Глава МИД Армении призвал не надеяться на скорую встречу Пашинян-Трамп - процесс требует времени
|Премьер-министр РА: Необходимости в отдельном законе об определении дня Еревана нет
|В ОДКБ обеспокоенны деятельностью НАТО и США в Кавказском регионе
|Напротив правительства Армении сложилась напряженная ситуация - митингующие пытались ворваться в здание, к ним вышел премьер Пашинян
|Зограб Мнацаканян: Риторика президента Азербайджана не способствуют мирному разрешению карабахского конфликта
|Микаел Манукян: Вместо здоровой и цивилизованной дискуссии звучат обвинения и оскорбления в адрес кандидатов
|Прогноз: На выборах в Ереване победит Никол Пашинян
|Министр: в любом случае ректор Госинститута театра и кино несет ответственность за коррупционные нарушения в ВУЗе
|Сидоров: Ситуация вокруг Юрия Хачатурова не имела отрицательного воздействия на деятельность ОДКБ
|Сидоров: Армения не обращалась за помощью к ОДКБ в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской госгранице
|Полиция Армении: Любые нарушения в ходе предвыборный кампании и в день выборов будут иметь серьезные юридические последствия
|Министр образования и науки Армении назвал фейком информацию о своей отставке
|Армения проиграла очередное дело в ЕСПЧ
|С 22 сентября температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
|Партия "Оринац Еркир" приветствует предстоящие досрочные выборы в Национальное Собрание Армении
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено второе уголовное дело по факту предложения избирательной взятки
|НАТО призвал Баку и Ереван активизировать усилия в направлении мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта
|Глава СНБ Армении и посол Казахстана договорились углубить сотрудничество между правоохранительными органами двух стран
|Бако Саакян поздравил президента Южной Осетии с Днем независимости
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 20-го сентября
|Ереван призвал сопредседателей МГ ОБСЕ обуздать Баку
|Никол Пашинян: Состоятся ли досрочные выборы в парламент или нет - решать не мне, и не представителям РПА, а гражданам Армении
|Премьер-министр: Многие политические силы сами лишили себя возможности участвовать в революционном процессе
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|Германия выразила готовность к развитию эффективного сотрудничества с Арменией в оборонной сфере
|Армения готова к эффективному сотрудничеству с Советом Европы по правам человека
|Министр: Попуски вод из Севана находятся под жестким контролем
|В вопросе обеспечения чистоты Еревана власти прибегли к помощи общин
|Полиция Армении предупреждает, что с 20-го по 21-ое сентября в Ереване будут перекрыты ряд улиц
|Георгий Файвуш: Информация о том, что на территории рудника "Амулсар" растет гвоздика, занесенная в Красную книгу, не соответствует действительности
|Министр ИД Армeнии и Комиссар СЕ по правам человка обсудили перспективы сотрудничества
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