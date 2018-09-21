Пятница, 21 Сентября 2018 11:58

АрмИнфо.Различные партии, разные политические силы могут иметь свои подходы и прийти к общему мнению в результате обсуждения. Об этом заявил спикер парламента Ара Баблоян, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что те, кто выступают против внеочередных парламентских выборов должны «встряхнуться».

«Созданы все возможности для формирования рабочих групп в связи с реформами Избирательного кодекса, после чего можно будет думать над тем, в каком направлении будет продолжен этот процесс. Дальнейшие шаги, на мой взгляд, должны быть ориентированы на очередные реформы», - отметил Ара Баблоян.



Спикер НС отметил, что роспуск парламента не может быть результатом мнения или желания одного человека. Это может произойти только в результате обсуждения политических сил. «Если политические силы придут к такому соглашению, то тогда мы пойдем на этот шаг».

В свою очередь, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов заметил, что парламент является легитимным, он избран на срок до 2022 года и будет работать до истечения полномочий, хочет того Пашинян или нет.