Пятница, 21 Сентября 2018 11:12

АрмИнфо.Мы не имеем права проводить разделительные линии. Основной урок, который мы должны извлечь для себя из нашей столетней истории парламентаризма, это необходимость в создании условий, объединяющих усилия общественных сил. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян во время юбилейного мероприятия, посвященного 100-летию со дня основания парламента Армении.

«Я убежден, что лучшей политической платформой для обсуждения идей и мыслей является парламент Республики Армения. Поэтому мы должны собраться здесь, тщательно все взвесить и решить возникающие проблемы путем консенсуса, как это принято в цивилизованном мире», - сказал он.



Ара Баблоян сравнил политические процессы, которые происходили совсем недавно и то, что происходит сегодня, отметив: «В апреле-мае 2018 года армянский народ и власти Армении еще раз продемонстрировали миру, что они являются примерами толерантности и показали стремление всех политических сил решать вопросы без потрясений. На фоне мирных процессов тогда еще действующий премьер-министр подал в отставку, а парламент избрал нового премьер-министра, утвердил программу правительства. Но в последние недели внутриполитическая жизнь Армении снова вызывает беспокойства, и, к сожалению, череда потрясений постепенно приводит к поляризации общества».

Председатель НС РА также оценил роль парламента страны в карабахском движении 1988 года, когда Верховный Совет 11-го созыва вступил в открытое противостояние с властями СССР.

Баблоян пожелал новых успехов и достижений в дальнейшем укреплении парламентской демократии в Армении и Арцахе.



