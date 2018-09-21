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АрмИнфо.Мы не имеем права проводить разделительные линии. Основной урок, который мы должны извлечь для себя из нашей столетней истории парламентаризма, это необходимость в создании условий, объединяющих усилия общественных сил. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян во время юбилейного мероприятия, посвященного 100-летию со дня основания парламента Армении.
«Я убежден, что лучшей политической платформой для обсуждения идей и мыслей является парламент Республики Армения. Поэтому мы должны собраться здесь, тщательно все взвесить и решить возникающие проблемы путем консенсуса, как это принято в цивилизованном мире», - сказал он.
Ара Баблоян сравнил политические процессы, которые происходили совсем недавно и то, что происходит сегодня, отметив: «В апреле-мае 2018 года армянский народ и власти Армении еще раз продемонстрировали миру, что они являются примерами толерантности и показали стремление всех политических сил решать вопросы без потрясений. На фоне мирных процессов тогда еще действующий премьер-министр подал в отставку, а парламент избрал нового премьер-министра, утвердил программу правительства. Но в последние недели внутриполитическая жизнь Армении снова вызывает беспокойства, и, к сожалению, череда потрясений постепенно приводит к поляризации общества».
Председатель НС РА также оценил роль парламента страны в карабахском движении 1988 года, когда Верховный Совет 11-го созыва вступил в открытое противостояние с властями СССР.
Баблоян пожелал новых успехов и достижений в дальнейшем укреплении парламентской демократии в Армении и Арцахе.
|Ара Баблоян: «Каждый из нас должен вносить свой вклад в строительство родины нашей мечты»
|В Минобороны убеждены: Осуществление гуманитарной миссии в Сирии не втянет Армению в конфликт
|Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная
|Шармазанов: Парламент будет работать до 2022 года, хочет того Пашинян или нет
|Лидеры зарубежных государств продолжают направлять поздравления Армену Саркисяну по случаю Дня Независимости Армении
|Баблоян: Мы не имеем права разделять общество на своих и чужих
|Бако Саакян поздравил Никола Пашинян в связи с праздником Дня независимости
|Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поздравил премьер-министра Армении по случаю Дня независимости
|Саркисян: Армения-Арцах-Диаспора – это единое целое в международной среде, а значит у нас больше потенциала и возможностей, чем мы можем представить
|Пашинян: Состав Парламента должен отражать волю народа
|Елизавета Вторая направила поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю Дня независимости
|Трамп: В предстоящие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликта
|Пашинян на ереванских выборах просит мандат избирателей для начала процесса роспуска парламента
|Владимир Путин направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю 27-летия независимости Армении
|Артур Ванецян готов ответить за каждое слово, которое прозвучало в скандальной "прослушке"
|Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян был допрошен
|Делегация ВС Республики Беларусь с рабочим визитом побывала в Армении
|Путин: Расширение всего комплекса российско-армянских партнерских связей соответствует фундаментальным интересам братских народов
|Свитальский: Пропаганда ненависти - это серьезный вызов, так как она может убить общественный диалог
|Свитальский посоветовал развивать новый имидж Армении, сформированный после революции
|Свитальский: В Армении не должно быть место политической вендетте
|В Армении ужесточается реклама игр с выигрышем и казино
|Глава МИД: Консультации по вопросу смены генсека ОДКБ Юрия Хачатурова продолжаются
|Резиденты Beeline Startup Incubator-а выступили перед инвесторами
|Раффи Ованнисян: Итоги выборов в Совет старейшин Еревана могут стать для многих сюрпризом.
|ЕСПЧ вынес очередное решение против Армении
|Сроки внедрения в Армении идентификационных карт будут продлены на 2 года
|Зограб Мнацаканян: Армения продолжает выполнять свои функции в ОДКБ, вне зависимости от того, будет реакция с ее стороны или нет
|Премьер-министр РА: Недопустимо, когда казино и игры с выигрышем являются локомотивом развития отечественной экономики
|Глава МИД Армении призвал не надеяться на скорую встречу Пашинян-Трамп - процесс требует времени
|Премьер-министр РА: Необходимости в отдельном законе об определении дня Еревана нет
|В ОДКБ обеспокоенны деятельностью НАТО и США в Кавказском регионе
|Напротив правительства Армении сложилась напряженная ситуация - митингующие пытались ворваться в здание, к ним вышел премьер Пашинян
|Зограб Мнацаканян: Риторика президента Азербайджана не способствуют мирному разрешению карабахского конфликта
|Микаел Манукян: Вместо здоровой и цивилизованной дискуссии звучат обвинения и оскорбления в адрес кандидатов
|Прогноз: На выборах в Ереване победит Никол Пашинян
|Министр: в любом случае ректор Госинститута театра и кино несет ответственность за коррупционные нарушения в ВУЗе
|Сидоров: Ситуация вокруг Юрия Хачатурова не имела отрицательного воздействия на деятельность ОДКБ
|Сидоров: Армения не обращалась за помощью к ОДКБ в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской госгранице
|Полиция Армении: Любые нарушения в ходе предвыборный кампании и в день выборов будут иметь серьезные юридические последствия
|Министр образования и науки Армении назвал фейком информацию о своей отставке
|Армения проиграла очередное дело в ЕСПЧ
|С 22 сентября температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
|Партия "Оринац Еркир" приветствует предстоящие досрочные выборы в Национальное Собрание Армении
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено второе уголовное дело по факту предложения избирательной взятки
|НАТО призвал Баку и Ереван активизировать усилия в направлении мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта
|Глава СНБ Армении и посол Казахстана договорились углубить сотрудничество между правоохранительными органами двух стран
|Бако Саакян поздравил президента Южной Осетии с Днем независимости
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 20-го сентября
|Ереван призвал сопредседателей МГ ОБСЕ обуздать Баку
|Никол Пашинян: Состоятся ли досрочные выборы в парламент или нет - решать не мне, и не представителям РПА, а гражданам Армении
|Премьер-министр: Многие политические силы сами лишили себя возможности участвовать в революционном процессе
|Никол Пашинян: Мы не хотим, чтобы наш народ бедствовал и нуждался в предвыборных взятках
|Германия выразила готовность к развитию эффективного сотрудничества с Арменией в оборонной сфере
|Армения готова к эффективному сотрудничеству с Советом Европы по правам человека
|Министр: Попуски вод из Севана находятся под жестким контролем
|В вопросе обеспечения чистоты Еревана власти прибегли к помощи общин
|Полиция Армении предупреждает, что с 20-го по 21-ое сентября в Ереване будут перекрыты ряд улиц
|Георгий Файвуш: Информация о том, что на территории рудника "Амулсар" растет гвоздика, занесенная в Красную книгу, не соответствует действительности
|Министр ИД Армeнии и Комиссар СЕ по правам человка обсудили перспективы сотрудничества
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