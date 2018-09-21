Пятница, 21 Сентября 2018 11:02

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с праздником Дня независимости.

Согласно пресс-службе правительства РА, в послании говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич,

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично поздравляю Вас с 27-летием независимости Республики Армения, праздником, который является дорогим и запоминающимся для всех армян.

Армянский народ прошел сложный и тяжелый путь, создавая свою свободную независимую государственность, прошел через множество испытаний, имел необратимые потери, нес невообразимые лишения. Но он всегда верил в торжество своей борьбы, верил в победу своих мечтаний, которые он лелеял веками.

Развитие и укрепление Республики Армения - задача всех армян, для решения которой необходимо быть более сплоченными и едиными, использовать потенциал и возможности, знания и способности каждого. Вносить свой вклад в создание яркого и надежного будущего для нашей родины и нашего народа – долг всех нас.

Уважаемый Никол Воваевич, еще раз поздравляю Вас и весь наш народ с этим прекрасным праздником и желаю мира, процветания и больших успехов на пути к новым победам”.