Пятница, 21 Сентября 2018 10:53

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян поздравил армянский народ с Днем Независимости Республики.

Как сообщили АрмИнфо в администрации президента РА, в поздравлении Саркисяна, в частности говорится: «Уважаемые граждане Армении, дорогие соотечественники, в 1991 году в этот день мы публично заявили о своих правах. Сегодня, мы в качестве независимого государства, уверенно говорит голосом права. Мы доказали, что мечта может стать реальностью. Сегодня у нас новые стремления, которые рождаются в каждом из нас каждый день. И мы должны себя чувствовать готовыми и способными осуществить их в новой Армении. Первое восприятие сегодняшней Армении должно быть в том, ч то эта новая среда, которая должна формироваться каждым из нас. Нас обязывает память тех людей, которые пожертвовали собой ради независимости , которые приблизили ее, но не увидели. У нас есть долг перед ними».

Вместе с тем президент Армении подчеркнул, что один из уроков истории в том, что армянский народ побеждал, когда был един. Саркисян подчеркнул, что новая Армения должна стать победоносной Арменией. «Уважаемые граждане, гордясь прошлым или достигнутыми в прошлом успехами, мы должны проявить более творческий подход в будущем. Наши мысли, возможности должны быть впереди наших чувств, дабы сделать нашу страну более созвучной с мировым движением. Время постоянно подталкивает нас вперед, давая понять, что как государство и народ мы не имеем право отставать. Мы должны двигаться по пути прогресса, с безоговорочным уважением Конституции, и с осознанием большой ответственности со стороны общества, гражданских общественных институтов и всех ветвей власти. Армения-Арцах-Диаспора – это единое целое в международной среде, а значит у нас больше потенциала и возможностей, чем мы можем представить. Сделаем это двигателем наших будущих побед, сделаем все вместе – всеми гражданами Армении, армянами мира, всеармянством», - призвал президент Армении.

И в заключение Саркисян еще раз поздравил всех с Днем Независимости Армении, пожелав мира, процветания, счастья и оптимизма.