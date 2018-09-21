Пятница, 21 Сентября 2018 10:49

АрмИнфо.Важно констатировать, что воля народа – это важнейший источник эффективности и легитимности деятельности любого парламента. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте в связи с 100-летием законодательного органа.

По его словам, Парламент должен выражать настроения, намерения, мечты и выбор граждан Армении. «И в связи с этим, я считаю важным, чтобы у Парламента Армении не было подобных проблем и не возникало вопросов о том, насколько он выражает выбор и волю народа», - отметил он, добавив, что эта важная задача – синхронизировать нашу реальность и систему госуправления.



Пашинян выразил уверенность, что внутриполитические проблемы будут решены в рамках подходов, озвученных спикером парламента. Он отметил, что «все мы, как одно общество, одно государство, один народ, который смог реализовать беспрецедентную революцию в истории человечества, сможем решить проблему в текущей повестке внутриполитической жизни».

Он отметил, что именно в этом смысл Парламента в каком-либо государстве, когда народ является единственным, исключительным и незаменимым источником власти.