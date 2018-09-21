Пятница, 21 Сентября 2018 10:41

АрмИнфо.Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета Вторая направила поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю праздника Дня независимости.

Согласно сообщению пресс-службы премьера, в послании, в частности, говорится:

“Я очень рада поздравить Ваше превосходительство по случаю национального праздника, особенно в этом году, когда Армения отмечает столетие создания первой республики. Направляю мои теплые пожелания, желаю успехов и счастья армянскому народу в предстоящем году.

Это хороший повод вспомнить тесные исторические связи между нашими странами, и я надеюсь, что наша дружба и сотрудничество будут носить продолжительный характер”.