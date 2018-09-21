Пятница, 21 Сентября 2018 10:35

АрмИнфо. Президент США Дональд Трамп направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с Днем независимости.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в послании, в частности, отмечается:

“Уважаемый премьер-министр,

От имени американского народа поздравляю Вас и народ Армении с 27-летием национальной независимости.

В этом году у Армении много причин для празднования. Мирное, народное движение открыло новую эпоху в Армении, и мы готовы работать с Вами, чтобы помочь воплотить в жизнь волю вашего народа по искоренению коррупции, созданию независимой судебной системы и основанного на политической и экономической конкуренции представительского и подотчетного управления, утверждению верховенства закона.

Я благодарю Вас за сотрудничество на разных площадках, в том числе участие в миссиях НАТО и великодушный прием сирийских беженцев.

Ближайшие месяцы открывают возможности для урегулирования карабахского конфликта, что может также открыть новые возможности также для армяно-американского сотрудничества. Будучи страной-членом МГ ОБСЕ, США готовы работать с Вами в поисках долгосрочного и мирного урегулирования конфликта.



Этот год также ознаменован 100-летием Первой Республики Армении и армяно-американской дружбы. Я полон надежд, что наше сотрудничество, которое началось 100 лет назад, еще больше укрепится. В связи с этим особенным юбилеем желаю всего наилучшего Вам и армянскому народу”.