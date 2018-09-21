Пятница, 21 Сентября 2018 10:33

АрмИнфо.Проголосовав за блок «Мой шаг», вы голосуете за роспуск парламента Армении и проведение внеочередных парламентских выборов. Об этом 20 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборного митинга блока «Мой шаг».

«Будет действовать тот же механизм, что в дни бархатной революции. Дважды на площади я попросил мандат вести переговоры от вашего имени для переговоров с Сержем Саргсяном и Кареном Карапетяном.



Я сказал, что переговоры должны быть об отставке Сержа Саргсяна и передачи власти. В этом состоит и политический контекст этих выборов, и я хочу получить ваш мандат на переговоры с парламентскими силами, и очень важно, чтобы вы дали мощный мандат для решения мною этого вопроса», - сказал Пашинян.

Он заявил, что для достижения внеочередных выборов он нуждается в голосе каждого, и проведение внеочередных выборов стало наиважнейшим вопросом внутриполитической повестки. «После выборов, когда граждане Армении, жители Еревана, столицы революции, дадут свой мощный мандат, я приглашу лидеров парламентских фракций и руководство парламента на обсуждение этого вопроса, но для этого нужна ваша мощная поддержка»,- сказал Пашинян.

Он заявил, что парламент не имеет легитимности, не выражает волю народа и сформирован на основе широкомасштабного избирательного подкупа. «В Армении больше не может быть таких выборов и таких органов государственного управления и гражданам Армении нужен парламент, сформированный по его свободной воле», - сказал он и добавил, что команда-победитель возьмет на себя большую ответственность, а в следующем раунде институт референдума должен быть усилен.