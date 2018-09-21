﻿
 Пятница, 21 Сентября 2018 10:33
Татевик Шагунян

Пашинян на ереванских выборах просит мандат избирателей для начала процесса роспуска парламента

Пашинян на ереванских выборах просит мандат избирателей для начала процесса роспуска парламента

АрмИнфо.Проголосовав за блок «Мой шаг», вы голосуете за роспуск парламента Армении и проведение внеочередных парламентских выборов. Об этом 20 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборного  митинга блока «Мой шаг».

«Будет действовать тот же механизм, что  в дни бархатной революции. Дважды на площади я попросил мандат вести переговоры от вашего имени для переговоров с Сержем Саргсяном и  Кареном Карапетяном.


Я сказал, что переговоры должны быть об отставке Сержа Саргсяна и передачи власти. В этом состоит и политический контекст этих выборов, и я хочу получить ваш мандат на переговоры с парламентскими силами, и очень важно, чтобы вы дали мощный мандат для решения мною этого вопроса», - сказал Пашинян.

Он заявил, что для достижения внеочередных выборов он нуждается в голосе каждого, и проведение внеочередных выборов стало наиважнейшим вопросом внутриполитической повестки.   «После выборов, когда граждане Армении, жители Еревана, столицы революции, дадут свой мощный мандат,  я приглашу лидеров парламентских фракций и руководство парламента на обсуждение этого вопроса, но для этого нужна ваша мощная поддержка»,- сказал Пашинян.

Он заявил, что парламент не имеет легитимности, не выражает волю народа и сформирован на основе  широкомасштабного избирательного подкупа. «В Армении больше не может быть таких выборов и таких органов государственного управления и гражданам Армении нужен парламент, сформированный по его свободной воле», - сказал он и добавил, что команда-победитель возьмет на себя большую ответственность, а в следующем раунде институт референдума должен быть усилен.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Ара Баблоян: «Каждый из нас должен  вносить свой вклад в строительство родины нашей мечты»Ара Баблоян: «Каждый из нас должен  вносить свой вклад в строительство родины нашей мечты»
В Минобороны убеждены:  Осуществление гуманитарной  миссии в Сирии не втянет Армению в конфликтВ Минобороны убеждены:  Осуществление гуманитарной  миссии в Сирии не втянет Армению в конфликт
Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильнаяТоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная
Шармазанов: Парламент будет работать до 2022 года, хочет того Пашинян или нетШармазанов: Парламент будет работать до 2022 года, хочет того Пашинян или нет
Лидеры зарубежных государств продолжают направлять поздравления Армену Саркисяну по случаю Дня Независимости АрменииЛидеры зарубежных государств продолжают направлять поздравления Армену Саркисяну по случаю Дня Независимости Армении
Баблоян: Мы не имеем права разделять общество на своих и чужихБаблоян: Мы не имеем права разделять общество на своих и чужих
Бако Саакян поздравил Никола Пашинян в связи с праздником Дня независимостиБако Саакян поздравил Никола Пашинян в связи с праздником Дня независимости
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поздравил премьер-министра Армении по случаю Дня независимостиПремьер Госсовета КНР Ли Кэцян поздравил премьер-министра Армении по случаю Дня независимости
Саркисян: Армения-Арцах-Диаспора – это единое целое в международной среде, а значит у нас больше потенциала и возможностей, чем мы можем представитьСаркисян: Армения-Арцах-Диаспора – это единое целое в международной среде, а значит у нас больше потенциала и возможностей, чем мы можем представить
Пашинян: Состав Парламента должен отражать волю народаПашинян: Состав Парламента должен отражать волю народа
Елизавета Вторая направила поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю Дня независимостиЕлизавета Вторая направила поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю Дня независимости
Трамп: В предстоящие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликтаТрамп: В предстоящие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликта
Пашинян на ереванских выборах просит мандат избирателей для начала процесса роспуска парламентаПашинян на ереванских выборах просит мандат избирателей для начала процесса роспуска парламента
Владимир Путин направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю 27-летия независимости АрменииВладимир Путин направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю 27-летия независимости Армении
Артур Ванецян готов ответить за каждое слово, которое прозвучало в скандальной Артур Ванецян готов ответить за каждое слово, которое прозвучало в скандальной "прослушке"
Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян был допрошенБывший мэр Еревана Тарон Маргарян был допрошен
Делегация ВС Республики Беларусь с рабочим визитом побывала в АрменииДелегация ВС Республики Беларусь с рабочим визитом побывала в Армении
Путин: Расширение всего комплекса российско-армянских партнерских связей соответствует фундаментальным интересам братских народовПутин: Расширение всего комплекса российско-армянских партнерских связей соответствует фундаментальным интересам братских народов
Свитальский: Пропаганда ненависти - это серьезный вызов, так как она может убить общественный диалогСвитальский: Пропаганда ненависти - это серьезный вызов, так как она может убить общественный диалог
Свитальский посоветовал развивать новый имидж Армении, сформированный после революцииСвитальский посоветовал развивать новый имидж Армении, сформированный после революции
Свитальский: В Армении не должно быть место политической вендеттеСвитальский: В Армении не должно быть место политической вендетте
В Армении ужесточается реклама игр с выигрышем и казиноВ Армении ужесточается реклама игр с выигрышем и казино
Глава МИД: Консультации по вопросу смены генсека ОДКБ Юрия Хачатурова продолжаютсяГлава МИД: Консультации по вопросу смены генсека ОДКБ Юрия Хачатурова продолжаются
Резиденты Beeline Startup Incubator-а выступили перед инвесторамиРезиденты Beeline Startup Incubator-а выступили перед инвесторами
Раффи Ованнисян: Итоги выборов в Совет старейшин Еревана могут стать для многих сюрпризом.Раффи Ованнисян: Итоги выборов в Совет старейшин Еревана могут стать для многих сюрпризом.
ЕСПЧ вынес очередное решение против АрменииЕСПЧ вынес очередное решение против Армении
Сроки внедрения в Армении идентификационных карт будут продлены на 2 годаСроки внедрения в Армении идентификационных карт будут продлены на 2 года
Зограб Мнацаканян: Армения продолжает выполнять свои функции в ОДКБ, вне зависимости от того, будет реакция с ее стороны или нетЗограб Мнацаканян: Армения продолжает выполнять свои функции в ОДКБ, вне зависимости от того, будет реакция с ее стороны или нет
Премьер-министр РА: Недопустимо, когда казино и игры с выигрышем являются локомотивом развития отечественной экономикиПремьер-министр РА: Недопустимо, когда казино и игры с выигрышем являются локомотивом развития отечественной экономики
Глава МИД Армении призвал не надеяться на скорую встречу Пашинян-Трамп - процесс требует времениГлава МИД Армении призвал не надеяться на скорую встречу Пашинян-Трамп - процесс требует времени
Премьер-министр РА: Необходимости в отдельном законе об определении дня Еревана нетПремьер-министр РА: Необходимости в отдельном законе об определении дня Еревана нет
В ОДКБ обеспокоенны деятельностью НАТО и США в Кавказском регионеВ ОДКБ обеспокоенны деятельностью НАТО и США в Кавказском регионе
Напротив правительства Армении сложилась напряженная ситуация - митингующие пытались ворваться в здание, к ним вышел премьер ПашинянНапротив правительства Армении сложилась напряженная ситуация - митингующие пытались ворваться в здание, к ним вышел премьер Пашинян
Зограб Мнацаканян: Риторика президента Азербайджана не способствуют мирному разрешению карабахского конфликтаЗограб Мнацаканян: Риторика президента Азербайджана не способствуют мирному разрешению карабахского конфликта
Микаел Манукян: Вместо здоровой и цивилизованной дискуссии звучат обвинения и оскорбления в адрес кандидатовМикаел Манукян: Вместо здоровой и цивилизованной дискуссии звучат обвинения и оскорбления в адрес кандидатов
Прогноз: На выборах в Ереване победит Никол ПашинянПрогноз: На выборах в Ереване победит Никол Пашинян
Министр: в любом случае ректор Госинститута театра и кино несет ответственность за коррупционные нарушения в ВУЗеМинистр: в любом случае ректор Госинститута театра и кино несет ответственность за коррупционные нарушения в ВУЗе
Сидоров: Ситуация вокруг Юрия Хачатурова не имела отрицательного воздействия на деятельность ОДКБСидоров: Ситуация вокруг Юрия Хачатурова не имела отрицательного воздействия на деятельность ОДКБ
Сидоров: Армения не обращалась за помощью к ОДКБ в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской госграницеСидоров: Армения не обращалась за помощью к ОДКБ в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской госгранице
Полиция Армении: Любые нарушения в ходе предвыборный кампании и в день выборов будут иметь серьезные юридические последствияПолиция Армении: Любые нарушения в ходе предвыборный кампании и в день выборов будут иметь серьезные юридические последствия
Министр образования и науки Армении назвал фейком информацию о своей отставкеМинистр образования и науки Армении назвал фейком информацию о своей отставке
Армения проиграла очередное дело в ЕСПЧАрмения проиграла очередное дело в ЕСПЧ
С 22 сентября температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градусаС 22 сентября температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
Партия Партия "Оринац Еркир" приветствует предстоящие досрочные выборы в Национальное Собрание Армении
В Генпрокуратуре Армении возбуждено второе уголовное дело по факту предложения избирательной взяткиВ Генпрокуратуре Армении возбуждено второе уголовное дело по факту предложения избирательной взятки
НАТО призвал Баку и Ереван активизировать усилия в направлении мирного разрешения нагорно-карабахского конфликтаНАТО призвал Баку и Ереван активизировать усилия в направлении мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта
Глава СНБ Армении и посол Казахстана договорились углубить сотрудничество между правоохранительными органами двух странГлава СНБ Армении и посол Казахстана договорились углубить сотрудничество между правоохранительными органами двух стран
Бако Саакян поздравил президента Южной Осетии с Днем  независимостиБако Саакян поздравил президента Южной Осетии с Днем  независимости
Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 20-го сентябряЭлектрические сети Армении предупреждают об отключениях 20-го сентября
Ереван призвал сопредседателей МГ ОБСЕ обуздать БакуЕреван призвал сопредседателей МГ ОБСЕ обуздать Баку
Никол Пашинян: Состоятся ли досрочные выборы в парламент или нет - решать не мне, и не представителям РПА, а гражданам АрменииНикол Пашинян: Состоятся ли досрочные выборы в парламент или нет - решать не мне, и не представителям РПА, а гражданам Армении
Премьер-министр: Многие политические силы сами лишили себя возможности участвовать в революционном процессеПремьер-министр: Многие политические силы сами лишили себя возможности участвовать в революционном процессе
Никол Пашинян: Мы не хотим, чтобы наш народ бедствовал и нуждался в предвыборных взяткахНикол Пашинян: Мы не хотим, чтобы наш народ бедствовал и нуждался в предвыборных взятках
Германия выразила готовность к развитию эффективного сотрудничества с Арменией в оборонной сфереГермания выразила готовность к развитию эффективного сотрудничества с Арменией в оборонной сфере
Армения готова к эффективному сотрудничеству с Советом Европы по правам человекаАрмения готова к эффективному сотрудничеству с Советом Европы по правам человека
Министр: Попуски вод из Севана находятся под жестким контролемМинистр: Попуски вод из Севана находятся под жестким контролем
В вопросе обеспечения чистоты Еревана власти прибегли к помощи  общинВ вопросе обеспечения чистоты Еревана власти прибегли к помощи  общин
Полиция Армении предупреждает, что с 20-го по 21-ое сентября в Ереване будут перекрыты ряд улицПолиция Армении предупреждает, что с 20-го по 21-ое сентября в Ереване будут перекрыты ряд улиц
Георгий Файвуш: Информация о том, что на территории рудника Георгий Файвуш: Информация о том, что на территории рудника "Амулсар" растет гвоздика, занесенная в Красную книгу, не соответствует действительности
Министр ИД Армeнии и Комиссар СЕ по правам человка обсудили перспективы сотрудничестваМинистр ИД Армeнии и Комиссар СЕ по правам человка обсудили перспективы сотрудничества

Интервью
Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки КочарянаОванес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детейЗорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровнеВаагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в АзербайджанеДля достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
Александр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативностьАлександр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
Арсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношенийАрсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогичноАшот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущегоМане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в АрменииЭдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Ахмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высокАхмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  
Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часовАндрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса АрменииДан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шаговЕлена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом ПашиняномВ Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  
Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военныхРачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимуществаСмбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
Смбат Насибян: Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом        
Ованес Игитян : Под давлением Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающеесяСергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликтаАрман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядкаМанвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
Комментируемые
Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей АрменииКочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
Главы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характерГлавы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характер
“И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору. “И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору.
Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборахКочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать  с вторым президентом АрменииЭдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать  с вторым президентом Армении
Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмовГлава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мираАссамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
Официальный Ереван ответил на заявление МосквыОфициальный Ереван ответил на заявление Москвы
Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООНГруппа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодняПостановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные рискиЭксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивациюРеспубликанская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президентаМнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
Баку отреагировал на заявление ПашинянаБаку отреагировал на заявление Пашиняна
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупцииНикол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторонаБалаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный ударПремьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТОПремьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го мартаАрмянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешенаСМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучрежденияхСтепанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
Пашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепоПашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепо
Генерал Манвел Григорян останется под стражейГенерал Манвел Григорян останется под стражей
Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставкуГазета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
Поиск по дням

2013 , 2014