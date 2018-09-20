Четверг, 20 Сентября 2018 21:44

АрмИнфо. Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян был допрошен по делу о “прослушке” телефонного разговора с председателем Специальной следственной службы (ССС) Сасуном Хачатряном. Информацию об этом 20 сентябряв беседе с журналистами подтвердил сам Ванецян.

По его словам, он не вмешивается в расследование дела о возможном превышении должностных полномочий. Вместе с тем, как указал Ванецян, он готов ответить за каждое слово, которое прозвучало в скандальной "прослушке". “Я никогда ничего не делаю тайком, и готов ответить за каждое свое слово", — подчеркнул он.

Глава СНБ не стал комментировать заявление премьер-министра РА о наличии у олигархов технических средств для прослушки. “Мы свою работу по оперативной части выполняем. А оперативные данные, как известно, не подлежат оглашению", — указал Ванецян. По его словам, прослушка имела место во многих странах мира, так как в современном мире техника становится все более уязвимой.

Напомним, что11 сентября в сети появилась аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого директор СНБ Артур Ванецян и начальник ССС Сасун Хачатрян обсуждают уголовное дело о событиях 1 марта 2008 года. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во времяпоствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек. После этого в прямом эфире на Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что разговор мог быть прослушан с целью политического саботажа. Спустя несколько часов директор СНБ Артур Ванецян и начальник ССС СасунХачатрян подтвердили подлинность аудиозаписи, назвав это "жалкой попыткой" помешать раскрытию всех обстоятельств дела о событиях 1 марта 2008 год.

По факту прослушки Следственный комитет (СК) Армении 12 сентября принял в производство уголовное дело, возбужденное в Управлении по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РА по факту нарушения секретности телефонной беседы, записи и обнародования аудиозаписи. Дело было возбуждено по ч.1 ст. 146 УК РА и п.4 ч.3 ст.254 УК РА. Ведение предварительного расследования поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел следственного органа. Создана следственная группа и совместно с оперативно-розыскными органами предпринимаются необходимые действия для выяснения всех обстоятельств дела, а также установления круга лиц, совершивших предполагаемое преступление.

13 сентября в Генеральной прокуратуре РА по факту нарушения секретности телефонной беседы, записи и обнародования аудиозаписи разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артуром Ванецяном и председателем Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасуном Хачатряном возбуждено новое уголовное дело - по ч.1 ст. 309 УК РА (превышение должностных полномочий). В тот же день в Национальном Собрании Армении было принято решение о создании временной комиссии по факту препятствования осуществлению правосудия, нарушения права на справедливое судебное разбирательство и тайны телефонного разговора.