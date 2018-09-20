Четверг, 20 Сентября 2018 20:11

АрмИнфо. Экс-мэр Еревана Тарон Маргарян был допрошен в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в фонде "Ереван". Об этом 20 сентября сообщил журналистам директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян.

По словам Ванецяна, Маргарян был вызван на допрос в статусе свидетеля. Как указал глава СНБ, экс-мэр признал, что были "некоторые нарушения".

Помимо этого, по словам главы СНБ, в результате расследования в госбюджет должна быть возвращена сумма в размере 1 млрд 800 млн драмов, на что руководитель Фонда (Ашот Хазарян, ред.) уже дал свое согласие.

Напомним, что в рамках дела о злоупотреблениях в фонде "Ереван", председателем Совета попечителей которого являлся экс-мэр Тарон Маргарян, 14 июня были задержаны заместитель главы административного района Давиташен Хачатур Карапетян и руководитель фонда Ашот Хазарян. Однако суд первой инстанции принял решение об освобождении из-под стражи Карапетяна и Хазаряна.

Днем ранее пресс-центр СНБ сообщил, что от граждан В.Г. и А.Х. поступил сигнал о том, что должностные лица мэрии за предоставление разрешения на застройку и оформление прав на имущество, помимо установленных законом выплат, требовали перечислить крупные суммы на счета фонда "Ереван". В ходе подготовки материалов выяснилось, что под указанным предлогом часть полученных на руки денег не вносилась на счет фонда, а присваивалась. На основании сообщений о преступлении возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжелым последствиям) и 1.1 ч.2 статьи 178 (мошенничество, совершенное при помощи использования служебного положения).

9-го августа в беседе с журналистами Артур Ванецян заявил, что по строго предварительным расчетам растраты в фонде "Ереван" оцениваются в размере 1млрд 807 млн драмов. 4 сентября он сообщил, что бывший мэр Еревана Тарон Маргарян будет допрошен в качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях в фонде "Ереван".