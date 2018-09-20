Четверг, 20 Сентября 2018 19:16

АрмИнфо. Делегация ВС Республики Беларусь во главе с заместителем начальника тыла Вооруженных Сил по строительству и расквартированию войск Министерства обороны РБ Сергеем Шишовым 18-20 сентября с рабочим визитом побывала в Армении, сообщает пресс-служба оборонного ведомства РА.

Согласно информации, белорусскую делегацию принял также начальник Управления капитального строительства и расквартирования войск МО Армении Армен Аветисян. В ходе встречи стороны обсудили рад вопросов относительно жилищно-эксплуатационных аспектов ежедневной деятельности ВС, имущественного обеспечения, текущего и капитального ремонта инфраструктур и объектов военного назначения, а также организации коммунально- эксплуатационных услуг в полевых условиях.