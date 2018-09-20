Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, в послании в частности, говорится: "От всего сердца поздравляю Вас по случаю Дня независимости Армении. С удовлетворением констатирую дружественный, союзнический характер наших отношений, а также высокий уровень взаимодействия между нашими странами в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Убежден, расширение всего комплекса российско-армянских партнерских связей соответствует фундаментальным интересам наших братских народов и протекает в русле обеспечения стабильности и безопасности в регионе".

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