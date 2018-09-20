Четверг, 20 Сентября 2018 19:15

АрмИнфо.В ЕС внимательно следят за всеми процессами в Армении, в том числе и предстоящими выборами в Совет старейшин Еревана. Об этом в интервью армянской службе Радио Свобода заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

По его словам, нужно понимать, что это не общереспубликанские выборы, и рано делать далеко идущие выводы на их основании. Свитальский также напомнил, что эти выборы будут организованы по старому Избирательному кодексу. "Мы верим в то, что есть все предпосылки для проведения демократических и свободных выборов", - сказал посол.

Он также констатировал, что предвыборная кампания очень бурная, и чем ближе день выборов, тем выше накал страстей, что на самом деле является одним из критериев демократии. "Нас немного беспокоит повышение в социальных сетях пропаганды ненависти и оскорблений, но это есть и во всех европейских обществах", - отметил он.

Посол также выразил убеждение, что надо наладить диалог, должны быть дебаты с участием всех, на которых будет рассматриваться и вопрос о том, как бороться с пропагандой ненависти. Посол выразил убеждение, что Армения сама должна найти выход их этой ситуации. "Пропаганда ненависти - это серьезный вызов, так как она может убить общественный диалог. Многие хорошие люди могут просто отказаться от вовлечения в политические процессы, чтобы не мишенью для нападок", - сказал Свитальский. Он также считает, что власти не должны быть частью этой пропаганды, должны всячески избегать этого.