Четверг, 20 Сентября 2018 19:14

АрмИнфо. То, что произошло в Армении - исключительно внутриполитический процесс, который не преследовал каких-либо геополитических целей. Об этом в интервью армянской службе Радио Свобода заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

"И мы, принимая это за основу, в своих действиях основываемся на собственной логике, на которые не могут повлиять иные процессы.

Другими словами, мы верим, что основы наших отношений прочны, и не подвержены воздействию со стороны иных процессов. Безусловно, есть очень важное обстоятельство, о котором я хотел бы сказать и о чем должны знать армяне. Речь идет о том, что нужно работать над сохранением и развитием хорошего имиджа Армении. Изменения, произошедшие в Армении в 2018 году, создали хороший бренд для страны, он заключается в том, что можно достичь фундаментальных изменений посредством мирных демонстраций", - отметил Свитальский, добавив, что для всего мира было привлекательным тот факт, что люди мирным путем смогли добиться изменений в Армении.

По его словам, этот имидж не может сохраняться вечно и нужно задуматься над тем, каким образом сохранить и развивать его, тем самым, вызывая симпатию извне, в том числе, и экономическую. "Мой совет армянам был бы таков - будьте послами положительных изменений, куда бы вы не отправлялись, и с кем бы не встречались", - сказал посол.

Отвечая на вопрос, опираются ли новые власти на европейские ценности, Свитальский сказал, что есть положительные тенденции. "Исходя из опыта Европы, мы избегаем давать советы. Мы лишь можем поделиться нашим опытом. Давайте, посмотрим на путь стран, которые уже прошли через это. Самое важное - это создание институциональных учреждений. Политическая воля - это инструментарий изменений, которые могут быть осуществлены лишь после того, как политическая воля будет перевоплощена в сильные учреждения и законы. Только таким путем можно ожидать формирования новой социальной культуры. И полагаю, что армяне в ближайшие месяцы будут стоять именно перед этим вызовом, а именно как положительные изменения воплотить в законы, процедуры и новую культуру управления", - сказал Свитальский.