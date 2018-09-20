Четверг, 20 Сентября 2018 19:13

АрмИнфо.В Армении не должно быть место политической вендетте. Об этом в интервью армянской службе Радио Свобода заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

Коснувшись процессов в Армении в постреволюционный период, глава делегации ЕС в РА подчеркнул, что те сигналы, которые ЕС получает от Армении очень четкие.

"Во-первых, власти объявили войну коррупции. Сама коррупция неприемлемое явление, и те, кто распылял когда-либо финансовые средства, должны быть привлечены к ответственности. Подход властей заключается в том, чтобы люди, незаконно обогатившиеся, также предстали перед судом. Второй мессендж, который мы получаем - это то, что суды должны быть независимыми, а судьи не должны ожидать каких либо указаний от различных ветвей власти и действовать самостоятельно. Третий сигнал в том, что к представителям бизнеса не будет проявлено особое отношение, исходящее из политических интересов. То есть не будет нужды в политических покровителях или "крышах" для того, чтобы чувствовать себя защищенным. Основной компонент этих сигналов в том, что это не просто слова, они закрепляются конкретными действиями властей", - отметил Свитальский.

При этом он считает важным тот фактор, что власти страны продемонстрировали внешнему миру, что в Армении нет место безнаказанности, нет людей, которые могут считать себя выше закона, нет людей, которые получат особое отношение благодаря своим политическим связям.

Коснувшись судебного процесса вокруг второго президента Армении Роберта Кочаряна, европейский дипломат отметил, что в Европе есть

традиция мало касаться тех дел, которые еще находятся на рассмотрении в суде. По его словам, самый важный вопрос в том, получит ли армянского общество в конце процесса окончательную и полноценную картину произошедшего. Он напомнил, что ЕС на протяжении многих лет требовал от армянских властей всестороннего и объективного расследования событий 1 марта 2008 года, и этот вопрос был озвучен и после революционных процессов в РА. "Мы надеемся, что армянское общество узнает всю правду о процессах, имевших место в марте 2008 года. Суды работают сейчас, и я не хочу комментировать процесс. Но, хотел бы подчеркнуть, что в Армении не должно быть место политической вендетте. Верховенство закона и независимая судебная система должны быть основными указателями в подобных делах. Армения является членом Совета Европы и на нее распространяются действия ЕСПЧ. К примеру, сегодня в Страсбурге было принято важное решение как раз таки по делу о первом марте. И эти решения очень важны, благодаря им можно дойти до справедливости. Полагаю важно, чтобы в Армении были изучены решения ЕСПЧ по этим делам", - отметил глава делегации ЕС в РА.