Четверг, 20 Сентября 2018 16:34

АрмИнфо. В Казахстане за 3 года построят 16 аэродромов, сообщает Forbes.kz. Чтобы развивать региональную авиацию будут открывать внутриобластные авиамаршруты и покупать новые самолеты.

В статье говорится, что на обширных территориях нашей страны не развиты автомобильные дороги. Чтобы обеспечить связь туристических направлений с крупными городами республики введут регулярные и сезонные авиамаршруты. Они будут проходить между туристическими направлениями, крупными городами и областными центрами.

Уже в этом году были открыты рейсы в Ушарал к озеру Алаколь из Алматы, Талдыкоргана и Астаны. Строят аэропорт и в курортной зоне Баянаульского района. Открытие намечено на весну. Сейчас прорабатываются вопросы, чтобы организовать перелеты и по другим внутреобластным направлениям в Казахстане.