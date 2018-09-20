Четверг, 20 Сентября 2018 16:24

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 20 сентября вынесло положительное заключение по

прдставленному депутатом Национального Собрания РА Грачья Акопяном проектом поправок в законе "О рекламе" и в законе "Об играх с выигрышем и казино".

По словам министра финансов РА Атома Джанджугазяна, пакетом предлагается ограничить рекламу игр с выигрышами и казино. Он

направлен также на предотвращение участия лиц из социально необеспеченных слоев населения в азартных играх. Правительство,

согласившись с представленным документом и отмечая необходимоть правового регулирования вопроса, представило ряд своих предложений. В частности, разрешается на телевидении и радио реаклама лотерейных игр, в том числе, с упоминанием споносоров, исключительно с 22.00 до

06.00. В этот период длительность одного рекламного ролика не может превышать 4 минуты, а в течение одного часа запрещается транслировать три и более видеоролика.

Премьер-министр Армении, указав на важность докуменат, призвал ужесточить ограничения в целях полноценного решения проблемы