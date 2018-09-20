Четверг, 20 Сентября 2018 16:24

АрмИнфо.Консультации по вопросу смены генсека ОДКБ Юрия Хачатурова продолжаются. Об этом 20 сентября в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

На вопрос, может ли Армения лишиться возможности выдвинуть своего представителя на пост генсека организации, Зограбян ответил аналогичным образом: "Консультации продолжаются".

Напомним, что Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава Министерства обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск. 2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия. Ранее официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.