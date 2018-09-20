Четверг, 20 Сентября 2018 16:16

АрмИнфо. Финалисты первого инкубационного цикла Beeline Startup Incubator-а выступили на мероприятии под названием Demo Day, на котором присутствовали потенциальные инвесторы, представители стартап-экосистемы и бизнеса, стартапы, менторы инкубатора, а также сотрудники Beeline.

Как сообщает пресс-служба компании, во время мероприятия резиденты Beeline Startup Incubator-а представили инвесторам и гостям свои приложения, демоверсии и трейлеры своих стартапов и многое другое. У каждого стартапа был свой <уголок>, где желающие смогли получить дополнительную информацию и обменяться контактами.

<Сегодняшнее мероприятие очень важно не только для стартапов, но и для Beeline Startup Incubator-а, так как показывает результаты нашей работы за последние четыре месяца. Эти команды пришли к нам на стадии идей и уже являются полноправными стартапами, готовыми представить себя инвесторам. Именно это было нашей целью, и мы с ней успешно справились. У нас будет еще один подарок для наших резидентов - трем стартапам мы предоставим возможность еще 4 месяца пользоваться ресурсами Инкубатора и участвовать в обучающих сессиях>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Главная цель Beeline Startup Incubator - помогать армянским стартапам делать первые шаги на рынке. В частности, им предоставляется офисное пространство, организовываются учебные курсы и мастер-классы по предпринимательству, менеджменту, маркетингу, PR, по финансовым и юридическим вопросам.

Каждому стартапу предоставляется возможность пользоваться услугами инкубатора и советами экспертов на протяжении 4 месяцев.

Отметим, что ЗАО - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".