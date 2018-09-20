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 Четверг, 20 Сентября 2018 16:07
Давид Степанян

Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна

Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна

АрмИнфо.В интервью АрмИнфо международный эксперт, экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованес Игитян комментирует последние внутриполитические импульсы в Армении. Прогнозирует возможное влияние этих событий на армяно-российские отношения, рассуждает о роли Роберта Кочаряна в армянской политике. Прогнозирует итоги выборов ереванского мэра.

 

Ованнес Эдуардович в ситуации с публикацией прослушки разговора директора СНБ и главы ССС Армении меня лично в первую очередь интересуют ее авторы. Вам не кажется, что Никол Пашинян слишком уж поспешно отвел версию внешнего следа? 

 

В свое время китайцы очень метко заметили, что подглядыванье в замочную скважину более аморально чем то, что вы в нее увидите. Поэтому прежде чем анализировать то о чем говорилось в данном разговоре попробуем понять, что, собственно, произошло. Для меня незаконное прослушивание высокопоставленных лиц и выборочный вброс выгодного кому-то контента в общество является диверсией против моего государства. Это преступление, описанное в Уголовном кодексе. Не отрицая существование презумпции невиновности, оставим ее для судов, так как морально-политические заявления не всегда подразумевают презумпцию невиновности в том смысле в котором ее подразумевает право. Чтобы понять кто мог совершить это преступление нужно рассматривать морально-политические качества и технические возможности предполагаемых преступников. Анализируя ситуацию с прослушкой, то кому это выгодно, у кого есть соответствующие возможности, однозначно выходишь на одного человека – Роберта Кочаряна. В этом смысле была ли организована прослушка внешними силами или изнутри для меня вторично, поскольку ее окончательным бенефициарием был именно Кочарян. Это однозначно делалось с целью помочь ему каким-то образом восстановиться в политическом поле, опорочить лидеров революционного движения. При этом, мы должны понимать, что анализировать содержание выборочного исходящего из чьих-то интересов контента – дело неблагодарное и ни один аналитик или эксперт заниматься этим никогда не станет. Имел место, в принципе, достаточно корректный разговор двух мужчин, озабоченных общей ситуацией, а не тем, как засадить за решетку какого-то конкретного человека. Я неоднократно слышал, как разговаривают между собой в духе уличных хулиганов наши высокие чины, когда их слышат и не слышат.

 

И, тем не менее, добились ли, на Ваш взгляд, авторы данной прослушки поставленных целей?

 

Не думаю, что им удалось каким-то образом опорочить или понизить имидж Никола Пашиняна в нашем обществе. Я этого просто не вижу по реакции общества в Фейсбук, на улицах, в прессе. Насколько я понимаю из записи, Ванецян и Хачатрян разговаривали “о каком-то позвонившем судье Раче”. То есть эти два высокопоставленных функционера этого судью даже не знали, они не знали его фамилии, им не интересовались и ему не звонили. И то, что судья Рач сам звонил одному из них в целом говорит лишь об ущербности нашей судебной системы и в общем, и в персонализированном плане. И я не исключаю, что судья Рач также мог быть одним из актеров игры против действующих властей. Во всяком случае, его звонок за указаниями не знающим его функционерам из органов может говорить и о его ангажированности. Именно поэтому революция должна привести к замене персонализированной судебной системы. И все судьи, замеченные в участии в политизированных процессах, реализующие политические заказы, особенно по событиям 2008 года, однозначно должны быть заменены новыми под давлением власти.

Республиканцы сегодня разводят в парламенте демагогию, требуют создания какой-то комиссии по расследованию обстоятельств разговора Ванецяна и Хачатряна. А где были эти поборники справедливости, когда, к примеру, преследовались я и мои друзья? Когда люди сидели по выдуманным делам, что четко отражено в резолюциях ПАСЕ по Армении и оправдательных решениях ЕСПЧ. Поэтому прослушка – итог деятельности контрреволюционного движения, на мой взгляд, ошибочно выбравшего Кочаряна своим лидером. Кстати, все что Кочарян делает в Армении он делает через российские СМИ, российские возможности, начиная от звонков Путина и заканчивая его связями в АФК “Система”.

 

Возникает вопрос. А зачем вообще Путину нужен Кочарян? Неужели в Москве всерьез полагают, что у него есть шансы на возвращение на пост первого лица? Или, все-таки Кочарян является дополнительным козырем Путина на переговорах с Николом Пашиняном, чьим основным козырем является, так сильно отличающая его от всех предшественников, легитимность?

 

Начнем с того, что Пашинян – политик новой эпохи. Меж тем как все политики старой эпохи всегда обуславливали собственный вес, властные возможности, саму вероятность прихода к власти реальной и даже иллюзорной поддержкой Москвы. Причем этим болели все три президента Армении и даже многие оппозиционные кандидаты в президенты. Именно эти люди приучили Путина, других российских высших и даже мелких чинов и политологов к весомости их слова для Армении, армянского общества. Так вот, Николу Пашиняну поддержка всех этих людей не нужна. Ему нужны нормальные, равноправные отношения с Россией, основанные на взаимном принципе невмешательства во внутренние дела и уважении суверенитета. И он об этом открыто говорит. В ситуации, когда Россия затрудняется вести политику с 95% мира, Армения пробует вести взвешенную политику. И прямую, открытую политику Пашиняна в отношении России я лично поддерживаю и считаю правильной. Роберт же Кочарян – человек старой эпохи. И всегда, и везде он приходил к власти тогда, когда его к ней приводили. Начиная от формирования комитета “Крунк” и заканчивая импортировавшими его в Армению Левоном Тер-Петросяном и Вазгеном Саркисяном.

Сейчас Кочарян в очередной раз пробует въехать в армянскую политику на мифических плечах Путина. И это в условиях, когда ненавидящих его в Армении людей в сотни раз больше чем людей его поддерживающих, когда вокруг него нет даже политической силы. Мифических, потому что я не думаю, что Кочаряна в реальности поддерживает Путин и даже его окружение. Они просто ошибочно считают, что активность Кочаряна усиливает пророссийские настроения в Армении. Я предполагаю, что достаточно мощное посольство РФ в Армении, российские аналитики шлют в Москву вполне нормальные отчеты. Посему Путин должен понимать, что деятельность Кочаряна и увязывание этой деятельности с Россией идут не в пользу, а во вред армяно-российским отношениям в общем и влиянию России в Армении, в частности. Поэтому, логически Путин скорее предпочтет наладить отношения с человеком, действующим руководителем Армении, имеющим поддержку в народе, чем вытаскивать человека из политической свалки.

 

Насколько я понимаю, Кочарян прекрасно осознает, что первое место на внеочередных парламентских выборах ему не светит даже в случае возвращения под его крыло “Процветающей Армении", и поддержки дашнакцаканов и остатков республиканцев. Тем не менее, об участии в этих выборах он уже заявил. Какова его программа максимум, попасть в парламент и обрести политическую неприкосновенность?

 

Мы все знаем роль Роберта Кочаряна в гибели людей 1 марта 2008 года. Но он знает это намного лучше, чем мы. Потому вероятность своего попадания за решетку он оценивает гораздо выше чем любой человек в Армении. И он знает, что как только он окажется на полу все молчащие люди из его бывшего окружения немедленно заговорят. Потому что вина Кочаряна не только на бумаге, в виде приказа 0038, а в его незаконных указаниях силовикам: Полиции, Генпрокуратуре, судам. Самодеятельности тут явно не было и быть не могло. Кочарян все это прекрасно знает и, соответственно, пытается заниматься политикой, демонстрировать шаги против себя как политическую расправу над оппонентом действующей власти в предвыборный период. Он также пытается уверить в своей значимости собственное бывшее окружение с целью не дать этим людям заговорить. Ну, и конечно, у Кочаряна есть огромные финансовые средства, сколько бы он ни пытался уверить всех в том, что он жил на одну зарплату. Если судить по селфи с убитыми им животными, только на эту “забаву” этот человек потратил не менее полумиллиона долларов. Нужно учитывать, что наличие столь больших денег в одних руках, вкупе с закупкой информационного поля в странах подобных Армении также может иметь влияние. Эти люди так привыкли, и они думают, что, тряся миллионами долларов можно решать вопросы и сегодня. При этом, претендовать на премьерское кресло Кочарян не в состоянии, он в состоянии верно оценить свой вес в обществе. Соответственно, мне кажется, что его цель – все-таки сам процесс.

 

Никол Пашинян обозначил дату проведения внеочередных выборов маем 2019-го года. Но в обществе явно существует запрос на проведение этих выборов значительно раньше. Что сегодня мешает власти пойти навстречу народным настроениям, особенно учитывая усиливающиеся внутренние угрозы?

 

Парламентское большинство – все-таки представители прошлой власти, а Пашинян пробует все делать по закону. Обсуждения изменений в ИК с политическими силами, с Венецианской комиссией и т.д. – все это требует определенного времени. А республиканское руководство парламента, как мы понимаем, никуда не спешит, и даже пытается саботировать все начинания властей. Иных шансов как-то зацепиться за какой-то политический канат и спастись, к примеру, участвуя в будущих выборах, у них просто нет. Это если взять субъективно. Объективно же, чтобы прийти к новым выборам нужно определиться с Избирательным кодексом, поскольку существующий закон в понятие свободных выборов никак не вписывается. При существующей судебной власти, начиная от КС и заканчивая любым судом Первой инстанции, проводить выборы невозможно. Есть еще избирательные комиссии, начиная с Центральной, где по-прежнему сидят люди известные своей склонностью к фальсификациям выборов или узакониванию итогов этих фальсификаций. Соответственно, проведение нормальных выборов без изменений в этой ситуации невозможно. 

 

Попробуете спрогнозировать итоги выборов ереванского мэра?

 

Главной ошибкой участников выборов и экспертов, является попытка оценить предстоящие экстраординарные выборы мэра Еревана ординарными ситуациями и методами. Меж тем – это не борьба программ, это не соперничество биографий и опытов. Выборы нужно рассматривать сквозь призму революции, призму имевшей место смены власти. Мы все знаем, что система управления Ереваном полностью коррумпирована. И она всегда работала на каких-то людей, выполняя политические заказы. Соответственно, предстоящие выборы в первую очередь следует рассматривать как возможность ломки, уничтожения этой порочной системы. Как продолжение апрельских и майских событий. Поэтому, мне кажется, что на выборах мэра Еревана ереванцы проголосуют за Никола Пашиняна (кандидат блока «Мой шаг» под N1 Айк Марутян – Ред.). И это при всем моем уважении к остальным участникам выборов. К примеру, Артак Зейналян на моей памяти единственный порядочный министр юстиции Армении. И я бы очень хотел, чтобы он продолжил то, что начал на этом посту. Я бы очень хотел, чтобы в Совете старейшин Еревана были представители самых разных политических сил. Это лишь поможет мэру правильно вести город и лишь прибавят своим присутствием конструктивности управлению Ереваном.    

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Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборахКочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать  с вторым президентом АрменииЭдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать  с вторым президентом Армении
Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмовГлава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мираАссамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
Официальный Ереван ответил на заявление МосквыОфициальный Ереван ответил на заявление Москвы
Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООНГруппа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодняПостановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные рискиЭксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивациюРеспубликанская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президентаМнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
Баку отреагировал на заявление ПашинянаБаку отреагировал на заявление Пашиняна
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупцииНикол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторонаБалаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный ударПремьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТОПремьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го мартаАрмянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешенаСМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучрежденияхСтепанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
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Генерал Манвел Григорян останется под стражейГенерал Манвел Григорян останется под стражей
Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставкуГазета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
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