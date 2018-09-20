Четверг, 20 Сентября 2018 16:07

АрмИнфо.В интервью АрмИнфо международный эксперт, экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованес Игитян комментирует последние внутриполитические импульсы в Армении. Прогнозирует возможное влияние этих событий на армяно-российские отношения, рассуждает о роли Роберта Кочаряна в армянской политике. Прогнозирует итоги выборов ереванского мэра.

Ованнес Эдуардович в ситуации с публикацией прослушки разговора директора СНБ и главы ССС Армении меня лично в первую очередь интересуют ее авторы. Вам не кажется, что Никол Пашинян слишком уж поспешно отвел версию внешнего следа?

В свое время китайцы очень метко заметили, что подглядыванье в замочную скважину более аморально чем то, что вы в нее увидите. Поэтому прежде чем анализировать то о чем говорилось в данном разговоре попробуем понять, что, собственно, произошло. Для меня незаконное прослушивание высокопоставленных лиц и выборочный вброс выгодного кому-то контента в общество является диверсией против моего государства. Это преступление, описанное в Уголовном кодексе. Не отрицая существование презумпции невиновности, оставим ее для судов, так как морально-политические заявления не всегда подразумевают презумпцию невиновности в том смысле в котором ее подразумевает право. Чтобы понять кто мог совершить это преступление нужно рассматривать морально-политические качества и технические возможности предполагаемых преступников. Анализируя ситуацию с прослушкой, то кому это выгодно, у кого есть соответствующие возможности, однозначно выходишь на одного человека – Роберта Кочаряна. В этом смысле была ли организована прослушка внешними силами или изнутри для меня вторично, поскольку ее окончательным бенефициарием был именно Кочарян. Это однозначно делалось с целью помочь ему каким-то образом восстановиться в политическом поле, опорочить лидеров революционного движения. При этом, мы должны понимать, что анализировать содержание выборочного исходящего из чьих-то интересов контента – дело неблагодарное и ни один аналитик или эксперт заниматься этим никогда не станет. Имел место, в принципе, достаточно корректный разговор двух мужчин, озабоченных общей ситуацией, а не тем, как засадить за решетку какого-то конкретного человека. Я неоднократно слышал, как разговаривают между собой в духе уличных хулиганов наши высокие чины, когда их слышат и не слышат.

И, тем не менее, добились ли, на Ваш взгляд, авторы данной прослушки поставленных целей?

Не думаю, что им удалось каким-то образом опорочить или понизить имидж Никола Пашиняна в нашем обществе. Я этого просто не вижу по реакции общества в Фейсбук, на улицах, в прессе. Насколько я понимаю из записи, Ванецян и Хачатрян разговаривали “о каком-то позвонившем судье Раче”. То есть эти два высокопоставленных функционера этого судью даже не знали, они не знали его фамилии, им не интересовались и ему не звонили. И то, что судья Рач сам звонил одному из них в целом говорит лишь об ущербности нашей судебной системы и в общем, и в персонализированном плане. И я не исключаю, что судья Рач также мог быть одним из актеров игры против действующих властей. Во всяком случае, его звонок за указаниями не знающим его функционерам из органов может говорить и о его ангажированности. Именно поэтому революция должна привести к замене персонализированной судебной системы. И все судьи, замеченные в участии в политизированных процессах, реализующие политические заказы, особенно по событиям 2008 года, однозначно должны быть заменены новыми под давлением власти.

Республиканцы сегодня разводят в парламенте демагогию, требуют создания какой-то комиссии по расследованию обстоятельств разговора Ванецяна и Хачатряна. А где были эти поборники справедливости, когда, к примеру, преследовались я и мои друзья? Когда люди сидели по выдуманным делам, что четко отражено в резолюциях ПАСЕ по Армении и оправдательных решениях ЕСПЧ. Поэтому прослушка – итог деятельности контрреволюционного движения, на мой взгляд, ошибочно выбравшего Кочаряна своим лидером. Кстати, все что Кочарян делает в Армении он делает через российские СМИ, российские возможности, начиная от звонков Путина и заканчивая его связями в АФК “Система”.

Возникает вопрос. А зачем вообще Путину нужен Кочарян? Неужели в Москве всерьез полагают, что у него есть шансы на возвращение на пост первого лица? Или, все-таки Кочарян является дополнительным козырем Путина на переговорах с Николом Пашиняном, чьим основным козырем является, так сильно отличающая его от всех предшественников, легитимность?

Начнем с того, что Пашинян – политик новой эпохи. Меж тем как все политики старой эпохи всегда обуславливали собственный вес, властные возможности, саму вероятность прихода к власти реальной и даже иллюзорной поддержкой Москвы. Причем этим болели все три президента Армении и даже многие оппозиционные кандидаты в президенты. Именно эти люди приучили Путина, других российских высших и даже мелких чинов и политологов к весомости их слова для Армении, армянского общества. Так вот, Николу Пашиняну поддержка всех этих людей не нужна. Ему нужны нормальные, равноправные отношения с Россией, основанные на взаимном принципе невмешательства во внутренние дела и уважении суверенитета. И он об этом открыто говорит. В ситуации, когда Россия затрудняется вести политику с 95% мира, Армения пробует вести взвешенную политику. И прямую, открытую политику Пашиняна в отношении России я лично поддерживаю и считаю правильной. Роберт же Кочарян – человек старой эпохи. И всегда, и везде он приходил к власти тогда, когда его к ней приводили. Начиная от формирования комитета “Крунк” и заканчивая импортировавшими его в Армению Левоном Тер-Петросяном и Вазгеном Саркисяном.

Сейчас Кочарян в очередной раз пробует въехать в армянскую политику на мифических плечах Путина. И это в условиях, когда ненавидящих его в Армении людей в сотни раз больше чем людей его поддерживающих, когда вокруг него нет даже политической силы. Мифических, потому что я не думаю, что Кочаряна в реальности поддерживает Путин и даже его окружение. Они просто ошибочно считают, что активность Кочаряна усиливает пророссийские настроения в Армении. Я предполагаю, что достаточно мощное посольство РФ в Армении, российские аналитики шлют в Москву вполне нормальные отчеты. Посему Путин должен понимать, что деятельность Кочаряна и увязывание этой деятельности с Россией идут не в пользу, а во вред армяно-российским отношениям в общем и влиянию России в Армении, в частности. Поэтому, логически Путин скорее предпочтет наладить отношения с человеком, действующим руководителем Армении, имеющим поддержку в народе, чем вытаскивать человека из политической свалки.

Насколько я понимаю, Кочарян прекрасно осознает, что первое место на внеочередных парламентских выборах ему не светит даже в случае возвращения под его крыло “Процветающей Армении", и поддержки дашнакцаканов и остатков республиканцев. Тем не менее, об участии в этих выборах он уже заявил. Какова его программа максимум, попасть в парламент и обрести политическую неприкосновенность?

Мы все знаем роль Роберта Кочаряна в гибели людей 1 марта 2008 года. Но он знает это намного лучше, чем мы. Потому вероятность своего попадания за решетку он оценивает гораздо выше чем любой человек в Армении. И он знает, что как только он окажется на полу все молчащие люди из его бывшего окружения немедленно заговорят. Потому что вина Кочаряна не только на бумаге, в виде приказа 0038, а в его незаконных указаниях силовикам: Полиции, Генпрокуратуре, судам. Самодеятельности тут явно не было и быть не могло. Кочарян все это прекрасно знает и, соответственно, пытается заниматься политикой, демонстрировать шаги против себя как политическую расправу над оппонентом действующей власти в предвыборный период. Он также пытается уверить в своей значимости собственное бывшее окружение с целью не дать этим людям заговорить. Ну, и конечно, у Кочаряна есть огромные финансовые средства, сколько бы он ни пытался уверить всех в том, что он жил на одну зарплату. Если судить по селфи с убитыми им животными, только на эту “забаву” этот человек потратил не менее полумиллиона долларов. Нужно учитывать, что наличие столь больших денег в одних руках, вкупе с закупкой информационного поля в странах подобных Армении также может иметь влияние. Эти люди так привыкли, и они думают, что, тряся миллионами долларов можно решать вопросы и сегодня. При этом, претендовать на премьерское кресло Кочарян не в состоянии, он в состоянии верно оценить свой вес в обществе. Соответственно, мне кажется, что его цель – все-таки сам процесс.

Никол Пашинян обозначил дату проведения внеочередных выборов маем 2019-го года. Но в обществе явно существует запрос на проведение этих выборов значительно раньше. Что сегодня мешает власти пойти навстречу народным настроениям, особенно учитывая усиливающиеся внутренние угрозы?

Парламентское большинство – все-таки представители прошлой власти, а Пашинян пробует все делать по закону. Обсуждения изменений в ИК с политическими силами, с Венецианской комиссией и т.д. – все это требует определенного времени. А республиканское руководство парламента, как мы понимаем, никуда не спешит, и даже пытается саботировать все начинания властей. Иных шансов как-то зацепиться за какой-то политический канат и спастись, к примеру, участвуя в будущих выборах, у них просто нет. Это если взять субъективно. Объективно же, чтобы прийти к новым выборам нужно определиться с Избирательным кодексом, поскольку существующий закон в понятие свободных выборов никак не вписывается. При существующей судебной власти, начиная от КС и заканчивая любым судом Первой инстанции, проводить выборы невозможно. Есть еще избирательные комиссии, начиная с Центральной, где по-прежнему сидят люди известные своей склонностью к фальсификациям выборов или узакониванию итогов этих фальсификаций. Соответственно, проведение нормальных выборов без изменений в этой ситуации невозможно.

Попробуете спрогнозировать итоги выборов ереванского мэра?

Главной ошибкой участников выборов и экспертов, является попытка оценить предстоящие экстраординарные выборы мэра Еревана ординарными ситуациями и методами. Меж тем – это не борьба программ, это не соперничество биографий и опытов. Выборы нужно рассматривать сквозь призму революции, призму имевшей место смены власти. Мы все знаем, что система управления Ереваном полностью коррумпирована. И она всегда работала на каких-то людей, выполняя политические заказы. Соответственно, предстоящие выборы в первую очередь следует рассматривать как возможность ломки, уничтожения этой порочной системы. Как продолжение апрельских и майских событий. Поэтому, мне кажется, что на выборах мэра Еревана ереванцы проголосуют за Никола Пашиняна (кандидат блока «Мой шаг» под N1 Айк Марутян – Ред.). И это при всем моем уважении к остальным участникам выборов. К примеру, Артак Зейналян на моей памяти единственный порядочный министр юстиции Армении. И я бы очень хотел, чтобы он продолжил то, что начал на этом посту. Я бы очень хотел, чтобы в Совете старейшин Еревана были представители самых разных политических сил. Это лишь поможет мэру правильно вести город и лишь прибавят своим присутствием конструктивности управлению Ереваном.