Четверг, 20 Сентября 2018 16:06

АрмИнфо.Итоги выборов в Совет старейшин Еревана могут стать для многих сюрпризом. Об этом на пресс-конференции 20 сентября заявил кандидат в мэры от партии "Наследие" Раффи Ованнисян.

По его словам, не исключено, что в Совет старейшин Еревана пройдет несколько политических сил. "Если мы хотим обобщить итоги революции, то в Совете старейшин у нас должно быть 2-3 политические силы, которые связаны друг с другом", - отметил политик.

Коснувшись обостренной ситуации в предвыборный период, Ованнисян напомнил, что речь идет о выборах в мэрию Еревана, а не о борьбе за

власть в стране. "О содержательных и равных выборах можно будет говорить только через 4-5 лет, когда политическая ситуация в Армении стабилизируется", - заключил кандидат в мэры от партии "Наследие".

В свою очередь, председатель правления партии "Наследие" Армен Мартиросян заявил, что представители партии поддерживают действующие власти, а также проведение внеочередных выборов в Национальное Собрание.

Мартиросян заявил, что если досрочные выборы в парламент не состоятся, то в Армении продолжится политический и законодательный кризис. По словам политика, вне зависимости от того, насколько политические силы готовы к выборам, они должны состояться. Также Мартиросян напомнил, какие риски в себе несет однопартийная система, на примере первого президента Левона Тер-Петросяна. "В 1991 году все единодушно проголосовали за Левона Тер-Петросяна, и мы все помним, что в 1998 году было создано Армянское общенациональное движение. Все мы помним, к чему это привело, надеюсь, что на сей раз нам удастся избежать подобного развития событий", - заключил Мартиросян.

Отметим, что 23 сентября состоятся выборы в Совет старейшин Еревана. Кандидатом от партии "Наследие" является Раффи Ованнисян. В выборах

также принимают участие: блок "Луйс" с министром юстиции Артаком Зейналяном, блок "Мой шаг" с актером Айком Марутяном, партия АРФ

Дашнакцутюн" представила кандидатуру Микаела Манукяна, партия "Реформисты" с режиссером Артаком Аветисяном. Блок "Ереванская общественность" представил на пост мэра архитектора Анаит Тарханян. "Передовиком" от Демократическо-либерального союза Армении стал - Геворк Сандалян. Партию "Еркир цирани" возглавляет - Заруи Постанджян. Список партии "Демократический путь" возглавил - Мануел Гаспарян, партии "Оринацеркир"- Мгер Шахгельдян, "Ереванцы" - депутат Арарат Зограбян, а партию "Процветающая Армения" - депутат Наира Зограбян.