Четверг, 20 Сентября 2018 16:05

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека вынес очередное решение против Армении, на этот раз дело касается сына Ашота Гуляна Левона. Об этом говорится в опубликованном решении Европейского суда по правам человека.

Согласно источнику, Левон Гулян был убит, когда допрашивался полицией Армении, в качестве свидетеля по делу об убийстве. Гулян был найден мертвым 12 мая 2007 года во дворе участка полиции Еревана, последний выпал из окна и разбился.

Левон Гулян был доставлен в полицию в рамках дела о застрелившемся перед рестораном Гуляна человеке.

В вердикте ЕСПЧ отмечается, что имели место нарушения двух статей Европейской конвенции о правах человека. С учетом этого, ЕСПЧ принудил Армению выплатить Ашоту Гуляну в качестве компенсации за моральный ущерб сумму в размере 50 000 евро и 2000 евро за судебные издержки. ЕСПЧ отмечал, что власти не смогли провести эффективное расследование по данному делу, оно не раз открывалось и закрывалось. Следователи сходились во мнении, что Гулян таким образом попытался избежать запланированной встречи с другим свидетелем.