Четверг, 20 Сентября 2018 16:04

АрмИнфо.Сроки внедрения в Армении идентификационных карт будут продлены на 2 года. Поправки в законах "Об идентификационных картах" и "О паспорте гражданина" одобрены на заседании правительства РА 20 сентября.

Представляя пакет поправок, начальник Полиции РА Валерий Осипян отметил, что процесс внедрения ID карт и биометрических паспортов стартовал с 2008 года. Срок их внедрения истекает в 2019 году, однако порядка 300 тысяч граждан страны еще нуждаются в их получении. В этой связи, предлагается продлить сроки на 2 года - до 2021 года. Начальник полиции РА сообщил также, что в 2017 году истек срок контракта с польской компанией, которая отпечатала биометрические паспорта и идентификационные карты. С продлением сроков их внедрения появится возможность провести переговоры с производителями документов, удостоверяющих личность. Тем самым, будет решен и социальный вопрос, поскольку при отсутствии ID карты гражданин должен будет заплатить 25 тысяч драмов вместо 3 тысяч. Начальник полиции добавил, что стоимость производства одного биометрического паспорта составляет 10 евро, то есть, для 300 тысяч граждан страны необходимо изыскать порядка 3 млн евро

Отметим, что с 1 января 2014 года граждане Армении не получают паспорта старого образца, поскольку в силу вступили идентификационные

карты и биометрические паспорта. Пошлина за идентификационную карту составляет 3 тысячи драмов, за биометрический паспорт 25 тысяч драмов. ID карты и биометрические паспорта выдаются сроком на 10 лет. Идентификационная карта предназначена для внутреннего использования, а паспорт - для выезда за пределы государства. Идентификационная карта имеет вид обычной пластиковой карты, а паспорт - вид нынешнего паспорта гражданина Армении. Помимо анкетных данных, цифровой фотографии, электронной подписи, загранпаспорт будет содержать отпечатки двух указательных пальцев владельца.

Напомним, что процесс внедрения новых паспортов стартовал в Армении с 2008 года. Внедрение системы биометрических паспортов и изготовление электронных идентификационных карт осуществляет польская компания PWPW.