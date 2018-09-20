Четверг, 20 Сентября 2018 16:03

АрмИнфо. "Армения в рамках ОДКБ терпеливо работает со своими партнерами", - заявил 20 сентября журналистам глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, комментируя вопрос информирования Организации об обстрелах РА со стороны Азербайджана.

По словам главы МИД, ОДКБ это та структура, в рамках которой Армения обеспечивает свою коллективную безопасность. "Армения продолжает выполнять свои функции в Организации, вне зависимости от того, будет реакция с ее стороны или нет", - указал он.

Отметим, что сегодня 20 сентября на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что Армения не обращалась за помощью к ОДКБ в связи с обострением ситуации на армяно- азербайджанской госгранице. "Поэтому и силовой потенциал ОДКБ не может быть применен по определению. Я думаю, что без применения сил КСОР ОДКБ, конфликтующие стороны на месте разберутся. И желательно, чтобы это было сделано мирным путем", - подчеркнул Сидоров.

В свою очередь, пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнединов, коснувшись ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе, процитировал слова пресс- секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна по части того, что Ереван проинформировал сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Личного представителя действующего ОБСЕ и другие международные структуры, и что в ОДКБ она не обращалась. Зайнетдинов выразил убеждение в том, что данное заявление МИД Армении полностью снимает вопрос с повестки.

Отметим, что в последнее время Азербайджан регулярно обстреливает армяно- азербайджанскую государственную границу, в том числе и населенные пункты. На прошлой неделе от пули противника был ранен 60-лететний мирный житель приграничного района Коти, а уже вчера смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактник ВС Армении

GZ